AfD droht drastische DIESE Maßnahme – Partei bereitet sich vor

Für die AfD könnte der Januar noch einen wirklich unangenehmen Ausgang nehmen.

Die rechtsnationale Partei steht schon seit längerem unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Allerdings lediglich als „Prüffall“. Nun könnte es ganz schnell gehen für die Partei – wenn der Verfassungsschutz sich bei der AfD an seinen eigenen Zeitplan hält.

AfD: Trifft der Verfassungsschutz noch in diesem Monat eine Entscheidung?

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, als der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, im Januar 2019 die Beobachtung der gesamten AfD als „Prüffall“ ankündigte. Es gebe „erste tatsächliche Anhaltspunkte“ einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordung gerichteten Politik, so Haldenwang damals.

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Foto: imago images / Jens Schicke

Gruppen wie „Der Flügel“ oder die „Junge Alternative“ waren gleichzeitig als Verdachtsfälle eingestuft worden. Dadurch hatten die Behörden bei der Beobachtung dieser Organisationen weitreichendere Befugnisse.

+++ Wetter bekommt Namen mit Migrationshintergrund – AfD läuft Sturm dagegen +++

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, gäbe es aus Sicherheitskreisen nun vermehrt Hinweise, dass der Verfassungsschutz noch Ende Januar eine weitreichende Entscheidung für die AfD treffen könnte. Schon im Januar 2019 hieß es von Haldenwang, dass die Prüfung der Partei nicht länger als zwei Jahre in Anspruch nehmen werden.

+++ CDU-Parteitag: CSU-Ministerin macht sich über Merz lustig – „Eine Runde Mitleid“ +++

AfD droht Hochstufung zum Verdachtsfall

Was der AfD nun droht? Ende Januar, spätestens Anfang Februar soll laut „Tagesspiegel“-Informationen die gesamte Partei als Verdachtsfall eingestuft werden. Man warte lediglich auf die Bestätigung aus dem Innenministerium, welches sich rechtlich gegen einen möglichen Einspruch der AfD absichern möchte.

Die AfD bereitet sich auf die Entscheidung des Verfassungsschutzes offenbar bereits juristisch vor. Sollte sie zum Verdachtsfall oder sogar zur „erwiesen rechtextremen“ Organisation hochgestuft werden, würde die Partei wohl Klage einreichen. Wie die Erfolgsaussichten sind, hängt dann wohl auch von der Begründung des Verfassungsschutzes ab.

Einige Landesverbände der AfD wurden bereits von den entsprechenden Landesämtern in Deutschland als Verdachtsfälle eingestuft, unter anderem in Brandenburg und Thüringen. „Der Flügel“ hat sich in der AfD inzwischen aufgelöst, die politischen Kräfte sind jedoch weiter in der Partei aktiv.

Auseinandersetzungen vor Gericht erwartet

Ob die Ausschlüsse einzelner Politiker wie beispielsweise Andreas Kalbitz am Ende tatsächlich noch etwas an der Entscheidung des Verfassungsschutzes ändern werden, ist unklar. Kalbitz musste wegen einer nicht offengelegten Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Organisation seinen Hut nehmen.

-----------------------------

Mehr zu AfD

AfD: SPD-Mann kontert mit Rede, die es so im Bundestag noch nie zuvor gab

AfD auf den Spuren von Donald Trump: „Einfallstor der Manipulation“

AfD: Alice Weidel vergleicht im „Moma“ (ZDF) die Impfpflicht DAMIT – und sorgt für Empörung

-----------------------------

Fest steht jedoch schon jetzt: Sollte die Behörde zu einer entsprechenden Einschätzung als Verdachtsfall kommen wird die AfD den Weg vor die Gerichte suchen. Die Gefahr für den Verfassungsschutz: Kippt ein Gericht den Beschluss, wäre es für die AfD ein gefundenes Fressen im Wahlkampf des Superwahljahres. (dav)