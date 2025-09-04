AfD-Verbot näher als gedacht? „Jetzt ist die Zeit“

Die Diskussion um ein AfD-Verbotsverfahren gewinnt an Fahrt: Die Grünen laden zu Gesprächen mit SPD, Linken und Union ein, um konkrete Schritte zu planen. Während Grüne und Linke Druck machen, zeigt sich die Union skeptisch. Ein mögliches Parteiverbot könnte die politische Landschaft Deutschlands massiv beeinflussen.

Grüne drängen auf ein AfD-Verbotsverfahren

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katharina Dröge und Britta Haßelmann, haben zu Gesprächen über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren eingeladen, wie unter anderem „ntv“ berichtet. Ihr Schreiben richtete sich an die Fraktionschefs von Union, SPD und Linke.

Darin argumentieren sie, dass der Deutsche Bundestag angesichts der „fortschreitenden Radikalisierung der AfD“ die rechtliche und politische Pflicht habe, über ein Parteiverbot nachzudenken. Es sei an der Zeit, zum „Schutz der Menschen und der Demokratie“ ein solches Verfahren zu prüfen und rasch auf den Weg zu bringen.

Die Linke reagierte sofort positiv auf die Einladung. Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek erklärte: „Wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren voranzutreiben.“ Sie betonte, dass nun vor allem SPD und Union am Zug seien. Die Grünen verweisen in ihrem Vorstoß auf den SPD-Parteitagsbeschluss vom Juni, der eine Prüfung eines Parteiverbots unterstützt. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll bereits Material sammeln.

Union skeptisch: Verbotsverfahren könnte kontraproduktiv sein

In der Union stößt der Vorschlag auf Zurückhaltung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt warnte davor, mit einem Verbotsverfahren die Opferrolle der AfD zu stärken. Stattdessen will er die Partei „wegregieren“. Auch andere Stimmen innerhalb der Union stehen der Idee kritisch gegenüber.

Ob ein AfD-Parteiverbot überhaupt realisierbar ist, entscheidet letztlich das Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung könnten einen entsprechenden Antrag einreichen. Doch ohne klare Abstimmung zwischen den demokratischen Fraktionen bleibt dieser Schritt unwahrscheinlich.

Der Verfassungsschutz hatte die AfD im Mai als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft, legte die Entscheidung jedoch bis zu einer gerichtlichen Klärung auf Eis.

