Explosive AfD-Theorie macht in Berlin die Runde: So viel stimmt daran

Es ist eine brisante Erzählung rund um das mögliche AfD-Verbot! Manche sprechen von Verschwörungstheorie, doch selbst bekannte Persönlichkeiten wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm verbreiten diese Theorie mittlerweile. Unsere Redaktion hat mit zwei Experten darüber gesprochen.
AfD-Verbot: Diese Theorie kursiert in der Hauptstadt Im politischen Berlin kursiert eine Erzählung rund um das AfD-Verbot, die man auch als Verschwörungstheorie bezeichnen könnte. Was ist wirklich davon zu halten? Wir haben mit Experten gesprochen. Foto: IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / IlluPics (Fotomontage) Zuletzt wurde diese Theorie sogar von der prominenten Ökonomin Veronika Grimm verbreitet. Die Professorin ist aktuell eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung! Foto: IMAGO/Sven Simon Grimm teilte auf X eine Grafik, wie ein Bundestag nach einem AfD-Verbot aussehen würde. Dazu unterstellte sie SPD, Grünen und Linken ein machtpolitisches „Eigeninteresse“, denn ohne die AfD-Sitze im Parlament würde es eine rot-rot-grüne Mehrheit geben – und damit ein mögliches Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Wäre das in der Theorie möglich? Staatsrechtler Kyrill-Alexander Schwarz bestätigt das. Der Professor von der Universität Würzburg erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass der „Mandatsverlust gesetzlich zwingende Folge des Parteiverbots“ wäre. So hätten dann die Fraktionen SPD, Grüne und Linke „eine Mehrheit, um im Wege des konstruktiven Misstrauensvotums Friedrich Merz abzuwählen und einen anderen zum Kanzler zu wählen“. Foto: IMAGO/Mike Schmidt Sein Kollege, Professor Alexander Thiele, äußert allerdings Zweifel. Unserer Redaktion teilt er mit: „Wenn alle AfD-Mandate wegfallen, hat der Bundestag entsprechend weniger Mitglieder, sodass dann – theoretisch – andere Mehrheiten gebildet werden könnten. Es ist allerdings schon rechtlich umstritten, ob es zu dieser Rechtsfolge eigentlich kommen darf, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden hat, dass der pauschale Mandatsverlust ohne jede Einzelfallprüfung eigentlich nicht mit den Rechten der einzelnen Abgeordneten vereinbar ist.“ Foto: IMAGO/IPON Thiele gibt weiter zu bedenken: „Da diese Rechtsfolge auch in allen Landes- und Kommunalparlamenten eintreten würde, ist es nahezu ausgeschlossen, dass es hier nicht zu einem so großen politischen Druck kommt, der Neuwahlen auf all diesen Ebenen erzwingt.“ Foto: IMAGO/Markus Matzel Einig sind sich die beiden Experten darin, dass dieses Szenario sowieso ziemlich unrealistisch ist. „All das setzt aber voraus, dass ein Parteiverbotsverfahren in dieser Legislaturperiode zum erfolgreichen Abschluss käme“, so Schwarz. Das sei eine „fiktive Fragestellung“, weil das Bundesverfassungsgericht bei einem AfD-Verbotsverfahren „keinen Schnellschuss abgeben würde“. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Ein solches Parteiverbot würde sorgfältig geprüft werden. Der Professor verweist auf das dreijährige NPD-Verbotsverfahren. Auch Thiele geht davon aus, dass ein Verfahren beim Verfassungsgericht „vermutlich zwei Jahre dauern“ würde, „sodass von der aktuellen Legislaturperiode ohnehin nur noch wenig übrig wäre“. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich Es würde somit sehr schnell zu Neuwahlen kommen. Thiele meint, dass die Parteien links der Mitte für ein solches Manöver mitsamt Misstrauensvotum nach einem AfD-Verbot vom Wähler dann „vermutlich stark abgestraft werden würden“. Fraglich also, ob Lars Klingbeil und Co. dieses Risiko eingehen würden. Foto: IMAGO/IPON Abschließend fügt Professor Dr. Thiele hinzu, dass die Unterstellung, hier das wahre Motiv eines AfD-Verbotsantrags zu suchen, „generell wenig glaubhaft“ sei, „da die Diskussion darüber schon lange vor der aktuellen Regierung begonnen hat“. Foto: IMAGO/IPON
