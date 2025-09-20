Neue AfD-Umfragen sind nicht mehr zu ignorieren – Bundesrepublik ist ein anderes Land geworden

Neue Umfragen zeigen einen Trend, der nicht auszublenden ist. Seit der Bundestagswahl 2025 hat sich die politische Landschaft in Deutschland nochmal verändert. Es ist nun etwas festzustellen, was bisher in der Bundesrepublik unvorstellbar war.
Umfragen mit klarem AfD-Ergebnis: Deutschland ist ein anderes Land Allmählich erhärtet sich der Umfrage-Trend im Sommerausklang. Die AfD scheint tatsächlich aktuell noch vor der Union die stärkste politische Kraft in Deutschland zu sein! Foto: IMAGO/Metodi Popow, IMAGO/IPON (Fotomontage) Zuerst meldete das Institut YouGov, dass eine neue Erhebung (12.-15. September) ergeben hat, dass die AfD auf 27 Prozent komme. Die Union liegt dahinter mit 26 Prozent. Jetzt bestätigt das INSA für die „Bild“ mit ähnlichen Zahlen. Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg Demnach kommt die AfD auf 26 Prozent, CDU/CSU liegen dahinter mit 25 Prozent (Erhebungszeitraum 15.-19. September), meldet die „Bild“ am Samstag. Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink Der Trend ist damit eindeutig und nicht auszublenden: Derzeit liegt die AfD etwa 4-6 Prozentpunkte über ihren Ergebnis bei der Bundestagswahl im Februar. Deutschlandweit will sie etwa jeder Vierte wählen. Sie kämpft mit der Union um den Spitzenplatz und scheint derzeit leicht vorne zu liegen. Foto: IMAGO/Andreas Gora Das ist ein neues Kapitel in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Zunächst gelang es der AfD sich als erste Partei dauerhaft als politische Kraft rechts der Union im Bundestag und in den Landtagen zu etablieren. Jetzt scheint es so zu sein, dass eine rechtsradikale Partei erstmals seit 1945 die meiste Zustimmung bundesweit erhält. Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg Hinzu kommen neue Umfragen aus Ostdeutschland, wo die Stimmung noch mal extremer ist. Demnach liegt die AfD in Brandenburg mit 34 Prozent (INSA), in Thüringen mit 37 Prozent und in Sachsen-Anhalt (INSA) sogar mit 39 Prozent (Infratest dimap) weit vor der politischen Konkurrenz. Deutschland – und nicht nur der Osten – hat sich politisch stark verändert in nur wenigen Jahren. Foto: IMAGO/Funke Foto Services
