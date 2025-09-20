  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Neue AfD-Umfragen sind nicht mehr zu ignorieren – Bundesrepublik ist ein anderes Land geworden

Veröffentlicht inPolitik

Neue AfD-Umfragen sind nicht mehr zu ignorieren – Bundesrepublik ist ein anderes Land geworden

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Die Bundesrepublik hat sich stark verändert. Neue Umfragen lassen sich nicht ausblenden. Es beginnt ein neues Kapitel durch die AfD.

Stärkste politische Kraft
© IMAGO/Metodi Popow, IMAGO/IPON (Fotomontage)

Bundestagswahl 2025: Die AfD wird zur neuen Macht in Ostdeutschland

Die AfD erzielt ihr bestes Bundestagswahlergebnis mit 20,2 Prozent. Besonders stark schneidet sie in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab. Welche Folgen hat das für die Opposition?

Neue Umfragen zeigen einen Trend, der nicht auszublenden ist. Seit der Bundestagswahl 2025 hat sich die politische Landschaft in Deutschland nochmal verändert. Es ist nun etwas festzustellen, was bisher in der Bundesrepublik unvorstellbar war.

Umfragen mit klarem AfD-Ergebnis: Deutschland ist ein anderes Land

Stärkste politische Kraft
Allmählich erhärtet sich der Umfrage-Trend im Sommerausklang. Die AfD scheint tatsächlich aktuell noch vor der Union die stärkste politische Kraft in Deutschland zu sein! Foto: IMAGO/Metodi Popow, IMAGO/IPON (Fotomontage)
27 zu 26 Prozent
Zuerst meldete das Institut YouGov, dass eine neue Erhebung (12.-15. September) ergeben hat, dass die AfD auf 27 Prozent komme. Die Union liegt dahinter mit 26 Prozent. Jetzt bestätigt das INSA für die „Bild“ mit ähnlichen Zahlen. Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg
"Bild"-Zahlen bestätigen den Trend
Demnach kommt die AfD auf 26 Prozent, CDU/CSU liegen dahinter mit 25 Prozent (Erhebungszeitraum 15.-19. September), meldet die „Bild“ am Samstag. Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink
AfD liegt vorne
Der Trend ist damit eindeutig und nicht auszublenden: Derzeit liegt die AfD etwa 4-6 Prozentpunkte über ihren Ergebnis bei der Bundestagswahl im Februar. Deutschlandweit will sie etwa jeder Vierte wählen. Sie kämpft mit der Union um den Spitzenplatz und scheint derzeit leicht vorne zu liegen. Foto: IMAGO/Andreas Gora
Neues Kapitel in der BRD-Geschichte
Das ist ein neues Kapitel in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Zunächst gelang es der AfD sich als erste Partei dauerhaft als politische Kraft rechts der Union im Bundestag und in den Landtagen zu etablieren. Jetzt scheint es so zu sein, dass eine rechtsradikale Partei erstmals seit 1945 die meiste Zustimmung bundesweit erhält. Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg
In Ostdeutschland geht es Richtung 40 Prozent
Hinzu kommen neue Umfragen aus Ostdeutschland, wo die Stimmung noch mal extremer ist. Demnach liegt die AfD in Brandenburg mit 34 Prozent (INSA), in Thüringen mit 37 Prozent und in Sachsen-Anhalt (INSA) sogar mit 39 Prozent (Infratest dimap) weit vor der politischen Konkurrenz. Deutschland – und nicht nur der Osten – hat sich politisch stark verändert in nur wenigen Jahren. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: