Umfrage-Insider rätseln: Die AfD hat eigentlich 15 Prozent zu viel

Wie ist der Aufstieg der AfD zu erklären? Umfrage-Experten sind irritiert und suchen nach Gründen für die wachsende Anhängerschaft.
Die AfD wird seit Jahren immer stärker. Im Bundestag bildet die Partei die größte Oppositionsfraktion, in Ostdeutschland träumt sie sogar von absoluten Mehrheiten in naher Zukunft. Demoskopen sind irritiert, wie es der Partei gelingt, ihr Wählerpotential so maximal auszuschöpfen. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Zustimmungsrate für eine Rechtsaußen-Partei unmöglich gewesen.
AfD bindet Wählerschaft an sich wie ein Klebstoff
