  3. Umfrage-Insider rätseln: Die AfD hat eigentlich 15 Prozent zu viel

Umfrage-Insider rätseln: Die AfD hat eigentlich 15 Prozent zu viel

Wie ist der Aufstieg der AfD zu erklären? Umfrage-Experten sind irritiert und suchen nach Gründen für die wachsende Anhängerschaft.

AfD auf der Erfolgsspur
Bundestagswahl 2025: Die AfD wird zur neuen Macht in Ostdeutschland

Die AfD erzielt ihr bestes Bundestagswahlergebnis mit 20,2 Prozent. Besonders stark schneidet sie in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab. Welche Folgen hat das für die Opposition?

Die AfD wird seit Jahren immer stärker. Im Bundestag bildet die Partei die größte Oppositionsfraktion, in Ostdeutschland träumt sie sogar von absoluten Mehrheiten in naher Zukunft. Demoskopen sind irritiert, wie es der Partei gelingt, ihr Wählerpotential so maximal auszuschöpfen. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Zustimmungsrate für eine Rechtsaußen-Partei unmöglich gewesen.

AfD bindet Wählerschaft an sich wie ein Klebstoff

