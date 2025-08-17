Umfrage: Wähler mit steiler AfD-These – Sie dürfte Weidel und Co. freuen

Die Union verliert in einer aktuellen Umfrage weiter an Zustimmung, liegt aber noch knapp vor der AfD. Dennoch zeigt die Erhebung im Auftrag der „Bild am Sonntag“ für CDU und CSU eine unangenehme Entwicklung, die ihre politische Position zunehmend schwächt.

Laut Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ kommen CDU/CSU auf 26 Prozent. Die AfD liegt stabil bei 25 Prozent. Die SPD erreicht 15 Prozent, die Grünen elf Prozent. Die Linke kommt auf neun Prozent. BSW und FDP würden mit je vier Prozent an der Sperrklausel scheitern.

Union und SPD hätten keine Mehrheit mehr

Union und SPD erreichen mit diesen Werten keine eigene Mehrheit. Das erhöht den Druck auf CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz. Er steht zudem wegen seiner Israel-Politik in der Kritik. Viele Beobachter fragen sich, ob er seine Position innerhalb der Union behaupten kann.

Laut der Erhebung glauben 56 Prozent der Befragten, dass die aktuelle Arbeit der schwarz-roten Koalition der AfD Rückenwind verschaffe. Zudem gaben 43 Prozent an, sie rechneten damit, dass die AfD bei den kommenden Landtagswahlen einen Ministerpräsidenten stellen könnte.

Im kommenden Jahr finden Landtagswahlen in fünf Bundesländern statt: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem in Ostdeutschland erwarten Beobachter starke Ergebnisse für die AfD. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist die Partei bereits sehr präsent.

Diese Entwicklungen zeigen eine politische Verschiebung. Die AfD etabliert sich zunehmend als ernsthafte Konkurrenz für die Union. Gleichzeitig bleibt unklar, wie sich SPD, Grüne und Linke positionieren. Für Merz bedeutet das zusätzliche Herausforderungen in einem zunehmend polarisierten Parteiensystem.

