AfD ist eine Partei für Ängstliche – wer sie wählt, fällt aus der Reihe

Die AfD ist eine Partei, die Unsicherheit braucht und Ängste schürt, um erfolgreich zu sein. Mehr denn je wurde das nun in einer neuen ARD-Umfrage deutlich. Das Stimmungsbild der AfD-Anhängerschaft zieht sich durch alle Themenbereiche durch.

Unsicherheit macht AfD stark

Ein neuer ARD-Deutschlandtrend hat hinterfragt, wie die Wählerinnen und Wähler empfinden. Dabei fallen die Ergebnisse aus dem AfD-Milieu besonders auf. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Man kann es auf einen Nenner bringen: Menschen, die sich unsicher fühlen, neigen stärker zur AfD. Foto: IMAGO/imagebroker Etwa wenn es um die persönlichen Lebensumstände geht. So sagen immer noch 66 Prozent der von Infratest dimap befragten, dass sie ihre persönliche Existenz als sicher wahrnehmen. Genau andersherum das Stimmungsbild im AfD-Lager: 56 Prozent bewerten ihre eigenen Lebensumstände als nicht sicher. Foto: IMAGO/Steinach Rund 48 Prozent aller Befragten meint darüber hinaus, dass sie fürs Alter finanziell abgesichert sind. Wobei besonders die AfD-Anhänger besonders skeptisch sind und damit auch das Gesamtergebnis nach unten drücken. So empfinden 75 Prozent der AfD-Wähler ihre Altersvorsorge als unsicher. Foto: IMAGO/Eibner Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich laut den ARD-Zahlen, wenn es um die Sicherheit auf öffentlichen Plötzen, Straßen, Park und öffentlichen Verkehrsmitteln geht. Jeder Zweite fühlt sich dort sehr sicher oder eher sicher. Doch besonders Menschen aus der AfD-Anhängerschaft sehen das nicht so – 79 Prozent fühlen sich dort eher oder sehr unsicher. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Egal, ob die Einschätzung zur eigenen finanziellen Sicherheit oder Angst vor Kriminalität und Gewalt: Immer wieder fallen AfD-Wähler damit auf, dass sie sich vor der Zukunft oder den aktuellen Umständen mehr fürchten als Anhänger anderer Parteien. Foto: IMAGO/Emmanuele Contini Die AfD ist die Partei der Angst. Foto: IMAGO/Moritz Schlenk Die Parteien und Kräfte der demokratischen Mitte haben die Aufgabe, den Menschen die Unsicherheit zu nehmen und wieder für mehr Stabilität zu sorgen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

