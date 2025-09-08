Zwei überraschende Wahlpleiten: AfD scheitert krachend in Hochburgen

Die AfD ist im Osten Deutschland zu einer Art Volkspartei geworden mit Wahlergebnissen weit über 30 Prozent oder gar 40 Prozent in manchen Regionen. Doch nicht überall läuft es nach Plan. Das zeigte sich jetzt bei zwei Wahlen.
Wahlpleiten für die AfD in Ostdeutschland Noch ist der Osten Deutschland politisch nicht komplett blau! Trotz zuletzt 39 Prozent in einer Umfrage zur kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, erlebte die Rechtsaußen-Partei nun zwei Schlappen in ihrer ostdeutschen Hochburg. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie In Sachsen und in Sachsen-Anhalt gab es am Sonntag Bürgermeisterwahlen. Darunter in der für das Porzellan weltberühmten Stadt Meißen, die rund 28.000 Einwohner hat. Foto: IMAGO/IlluPics Dort holte der AfD-nahe Kandidat René Jurisch 30,4 Prozent. Noch im ersten Wahlgang setzte sich allerdings der parteilose Kandidat Markus Renner mit 58,5 Prozent durch. Der bisherige Amtsinhaber trat nicht erneut an. Das ist ein Dämpfer für die AfD, denn… Foto: imago images/STPP ….die Partei ist seit Juni 2024 stärkste Kraft im Meißener Stadtrat. Der 51-jährige Bauunternehmer Jurisch, früher bei der NPD aktiv, ist zwar kein AfD-Mitglied, wurde aber von der Partei im Wahlkampf unterstützt. Auch in einer weiteren Stadt gab es eine Pleite für die AfD. Foto: IMAGO/Peter Schickert In Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) unterlag der AfD-Landtagsabgeordnete Mathias Knispel im ersten Wahlgang mit 36,2 Prozent gegen den parteilosen Kandidaten Mike Steffens, der auf 54,4 Prozent kam. Foto: IMAGO/IPON Somit konnte sich die AfD auch in dieser 12.000-Einwohner-Stadt nicht durchsetzen, obwohl sie auch hier stärkste Fraktion im Stadtrat ist. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Weitere Nachrichten für dich: