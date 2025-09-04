AfD bricht neuen Umfrage-Rekord – Gegner bestürzt: „Der Osten ist verloren“

Eine neue Umfrage sorgt für Aufsehen! Zwar ist es nur ein Stimmungsbild aus dem kleinen Bundesland Sachsen-Anhalt (2,1 Millionen Einwohner), dennoch verbreitet die Umfrage deutschlandweit Unruhe bei Gegnern der AfD und euphorisiert die Anhänger der Weidel-Partei. Das Institut Infratest dimap hat für den MDR, „Mitteldeutsche Zeitung“ und „Volksstimme“ einen neuen Rekordwert für die rechtsradikale AfD gemessen.

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl stellt sich die Frage, wie das Bundesland künftig noch regiert werden kann. Die CDU und alle anderen Parteien stehen massiv unter Druck.

CDU stürzt ab, AfD nahezu bei 40 Prozent

Laut der neuen Umfrage liegt die AfD in Sachsen-Anhalt aktuell bei 39 Prozent! Das wäre fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Landtagswahl 2021 (damals: 20,8 Prozent).

Die CDU dagegen, die seit 2002 in Sachsen-Anhalt regiert, stürzt ab auf 27 Prozent. Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) kündigte zuletzt an, im kommenden Jahr nicht erneut zu kandidieren.

Bei den übrigen Parteien der Mitte schaut es nicht besser aus: Die SPD liegt mit mageren 7 Prozent schwach im Rennen, die Grünen wären mit 3 Prozent sogar raus aus dem Landtag. Die FDP würden ebenfalls aus dem Parlament fliegen.

Neben der AfD profitieren weitere Parteien an den politischen Rändern: Die Linke schneidet mit 13 Prozent besser ab als 2021 (damals 11 Prozent), das BSW könnte aus dem Stand auf 6 Prozent kommen und damit auch den Sprung in diesen ostdeutschen Landtag schaffen.

Wird Sachsen-Anhalt unregierbar?

Doch wie könnte angesichts eines solchen Ergebnisses künftig regiert werden in Sachsen-Anhalt? Die CDU dürfte eine Kooperation mit der AfD weiterhin ausschließen, erst recht als Juniorpartner. Andererseits aber will sie auch nicht mit der Linkspartei zusammen regieren. Schwarz-Rot-Rot als Alternative hätte zwar eine Mehrheit, aber es fehlt aktuell der politische Wille für ein solches Bündnis.

Andererseits könnte die AfD versuchen, das BSW für eine Koalition zu gewinnen. Mit zusammen 45 Prozent würde es aktuell laut der Umfrage noch nicht reichen. Die beiden Parteien könnten aber zusammen weiter gegen die sogenannten „Altparteien“ mobilisieren.

Im Netz gibt es bei AfD-Gegner viel Fassungslosigkeit über das derzeitige politische Stimmungsbild in Sachsen-Anhalt. Einige Kommentare in den Sozialen Netzwerken: