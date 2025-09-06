39 Prozent in Umfrage: Erster Ministerpräsident der AfD? Das wäre pure Realitätsverweigerung!

Gibt es in Sachsen-Anhalt 2026 den ersten AfD-Ministerpräsidenten in Deutschland? Der erst 34-jährige Ulrich Siegmund hat laut einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap echte Chancen, Regierungschef zu werden. Demnach liegt die Partei bei 39 Prozent – weit vor CDU und allen anderen.

Was treibt die Menschen in Scharen zur AfD? Frust zuerst über die Ampel, jetzt über Schwarz-Rot in Berlin. Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, Krieg mit Putins Russland und einer Überfremdung des Landes. Der Wunsch, die Heimat und die eigene Identität zu bewahren. Doch gerade die letzten Punkten sind besonders paradox in Sachsen-Anhalt. Ein Kommentar.

+++ Hier mehr dazu: AfD bricht neuen Umfrage-Rekord – Gegner bestürzt: „Der Osten ist verloren“ +++

Geburten auf den Tiefstand, aber bloß keine Zuwanderung

Während viele Menschen ihr Heil bei der AfD suchen, machen sie selbst zu wenig dafür, die Grundlage für die Zukunft ihres Bundeslandes zu schaffen. Die massive Unterstützung für die AfD verschärft die strukturellen Probleme des Landes nur noch.

Im Vergleich zu 1990 hat Sachsen-Anhalt 26 Prozent seiner Einwohner verloren – und ist damit Schlusslicht bei der Bevölkerungsentwicklung, teilt das Statistische Bundesamt mit. Noch vor Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Und die Prognose für die nächsten Jahrzehnte sieht nicht besser aus!

Im Jahr 2024 kamen in Sachsen-Anhalt lediglich 12.526 Babys zur Welt, meldete das Statistische Landesamt. Die Zahl der Neugeboren sinkt damit seit Jahren und erreichte einen neuen Tiefstand. Immer weniger Einwohner, immer mehr Alte, immer weniger Zukunft! Wie soll das alles funktionieren mit einer Politik der nationalen Abschottung und der Verweigerung, Fremde willkommen zu heißen?

Viele junge Frauen suchen ihr Glück woanders – ihre männlichen Altersgenossen wählen AfD

Darüber hinaus verlassen vor allem viele junge, moderne und gut ausgebildete Frauen das Bundesland, wie der MDR berichtet. Bei den 20- bis 29-Jährigen gibt es rechnerisch ein klares Übergewicht bei Männern. Junge Männer tendieren zudem an der Wahlurne häufiger dazu, rechts zu wählen. Doch genau damit machen sie Sachsen-Anhalt für zahlreiche Gen-Z-Frauen unattraktiver, die nicht in einer Region leben wollen, die politisch nach Rechtsaußen kippt.

Frauenmangel, Überalterung und Geburtenrückstand – das sind nicht nur Probleme Sachsen-Anhalts. Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern und teilweise in ganz Deutschland gibt es ähnliche Herausforderungen.

Weitere Nachrichten für dich:

Doch wer soll in 20 oder 30 Jahren die Grundversorgung in ganz Sachsen-Anhalt sicherstellen? Wie soll die Region eine Zukunft haben, wenn sich die Menschen so vehement gegen Zuwanderung sperren?