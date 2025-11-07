AfD: Schock um geplante Russland-Reise – „Sprachrohr Moskaus“

Die AfD macht keinen Hehl daraus, ihre wohlwollende Haltung gegenüber dem Kreml-Tyrannen Wladimir Putin zu zeigen. Jetzt wollen einige Vertreter der Rechts-Partei sogar einen Ausflug nach Russland in Angriff nehmen. Aus den anderen Parteien kommt deswegen scharfe Kritik.

++ Auch interessant: Spionageverdacht gegen AfD: Wie nah steht sie Putin? ++

AfD: Alle Wege führen nach Moskau

Mehrere Politiker der AfD planen einen Trip nach Russland, um eine Konferenz der sogenannten Brics-Staaten in Sotschi zu besuchen. Dafür hagelt es ordentlich Kritik seitens der anderen Parteien. CSU-Generalsekretär Martin Huber wirft der Partei sogar Landesverrat vor. „AfD-Abgeordnete fahren nach Russland, um mit dem Kreml über die Durchsetzung russischer Interessen zu sprechen. Das ist Landesverrat“, macht er gegenüber dem „Handelsblatt“ klar.

Die AfD sei schon lange das „Sprachrohr Moskaus“, unterstrich der CSU-Politiker. „Wer sich von Putins Schergen seine Politik diktieren lässt, ist kein Patriot, sondern eine Marionette und Risiko für unser Land.“

Auch CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter ist fassungslos über die Reise in den „Terrorstaat“. Die AfD-Leute Steffen Kotré, Rainer Rothfuß, Jörg Urban und Hans Neuhoff machten sich mit ihrer Reise bewusst zum Instrument in Putins hybriden Krieg gegen Deutschland und Europa. Russland unterstütze gezielt den „Aufbau von Kreml-Parteien wie der AfD“, um die deutsche Demokratie zu schwächen, sagte auch er der Business-Zeitung.

Partei zahlt Russen-Reise

Die Bundestagsfraktion der AfD steht voll hinter der Reise nach Russland und übernimmt sogar die Kosten, erklärt ein Sprecher. Ähnlich wie ihre Kontakte zu US-Republikanern und Donald Trumps Umfeld versuchen sie auch bei diesem Ausflug, den Draht zu halten.

Mehr News:

Laut Berichten stand auch ein Treffen mit dem ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew im Raum. Das wurde jedoch abgesagt, wie der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Markus Frohnmaier, mitteilte. Aus der Bundestagsfraktion hieß es, dass keine Zustimmung für ein Treffen vorliege. Dies gelte für sämtliche Teilnehmer der Reise.