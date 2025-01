Vorfall mit Polizeihund bei AfD-Protest: Jetzt wird’s ernst für den Beamten

Massive Proteste im sächsischen Riesa! Tausende Gegner der AfD, darunter auch viele Linksradikale, sind am Samstag mit Bussen und Zügen angereist. Sie versuchten die Zufahrtstraßen zum Tagungsort des Parteitags zu blockieren. Tatsächlich begann die AfD-Wahlkampfshow mit rund einer Stunde Verspätung. Dann macht ein Clip im Netz die Runde, der einen fragwürdigen Einsatz eines Polizeihundes zeigt. Die Polizei reagiert nun deutlich.

+++ Auch spannend dazu: AfD-Parteitag: Massive Ausschreitungen – Politiker hängen in Riesa fest +++

Vor dem Hintergrund der aufgeheizten und aggressiven Stimmung kam es zu dem Zwischenfall. Auch Hundeexperte Martin Rütter treibt der Vorfall um.

Polizeihund soll einschüchtern: AfD-Gegner empört über Video

Ein Polizeibeamter nutzte seinen Polizeihund, um einen Anti-AfD-Aktivisten auf die andere Straßenseite zu drängen. Zweimal drückt er seinen Schäferhund gegen den Demonstranten und schüchtert ihn damit ein. Der Hund beißt allerdings nicht zu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Netz gibt es viel Empörung über den Vorfall. Die Berufsvereinigung PolizeiGrün e.V., ein den Grünen nahestehende Verein von Polizeibeamten, bemerkt über X kritisch: „Durchsetzung eines Verwaltungsaktes (…) geht auch anders.“ Manche werfen dem Beamten Tierquälerei vor. Das Handeln des Hundeführers sei überzogen und unverhältnismäßig gewesen und er habe das Tier regelrecht missbraucht. Erfolglos habe er versucht, den Hund als Waffe zu benutzen.

Star-Hundetrainer Rütter reagiert

Star-Hundetrainer Martin Rütter gibt in einem Video auf Instagram eine Einschätzung zum Umgang mit dem Polizeihund. Er macht zunächst klar, dass „die Vorgehensweise der Polizei völlig unverhältnismäßig“ sei. Der Polizist im Video „würgt und schubst“ den Hund entgegen den Demonstranten. „Wenn man das (Verhalten, Anm. d. Red.) in einem Park sieht, würde man wahrscheinlich den Tierschutz anrufen oder die Polizei alarmieren.“

Nach Einschätzung des prominenten Tierexperten ist der Hund obendrauf nicht geeignet für solch einen hektischen Einsatz. „Der Hund ist sehr sensibel, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht.“

Polizei Sachsen reagiert auf viralen Clip

Die Polizei Sachsen reagierte mittlerweile via X. Zunächst hieß es, das Video werde im Rahmen der Einsatznachbesprechung geprüft. Nun geht es einen Schritt weiter. Am Montag (13. Januar) teilte die Polizei ebenfalls via X mit:

„Wir können verstehen, dass diese Sequenz kritisch betrachtet wird. Zum Video sind mehrere Anzeigen bei uns eingegangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Zusätzlich wird das Vorgehen im Rahmen der Einsatznachbereitung weiter ausgewertet.“

Weitere Nachrichten für dich:

Auf dem Parteitag wurde derweil Alice Weidel von den knapp 600 Delegierten einstimmig zur Kanzlerkandidatin der AfD gewählt. Dabei wetterte sie gegen Windenergie. Die AfD-Basis fremdelt mit ihrem Lebensmodell als lesbische Mutter – und änderte eine Passage im Wahlprogramm dazu.