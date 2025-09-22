Wieder Richter-Chaos? AfD tobt wegen Nominierung: „Teil eines Unterwanderungsversuchs“

Die SPD bringt nach dem Rückzug von Brosius-Gersdorf die Juristin Ann-Katrin Kaufhold für das Verfassungsgericht ins Gespräch. Neben einer weiteren Kandidatin soll sie noch in dieser Woche zur Wahl stehen. Die AfD kritisiert die Nominierung scharf und wirft ihr radikale Ansichten vor. Das berichtet ntv.

AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann warnte CDU und CSU ausdrücklich vor einer Unterstützung Kaufholds. Er bezeichnete sie als „Aktivistin“ mit extremen Positionen in der Klimapolitik. Sollte die Union ihr zur Mehrheit verhelfen, wäre dies laut Baumann ein „Skandal“.

AfD wittert „Unterwanderungsversuch“

Baumann erklärte, die Nominierung sei „Teil eines Unterwanderungsversuchs“, mit dem „linksgrüne Kräfte“ das Gericht beeinflussen wollten. Kaufhold wolle „eine radikale Klimapolitik am Parlament vorbei mit den Gerichten“. Zudem strebe sie ein AfD-Verbot an und könne sich auch Enteignungen vorstellen.

Kritiker verweisen auf ihre Mitgliedschaft in einer Berliner Kommission. Diese befasste sich mit Wegen zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Hintergrund war ein Volksentscheid. Daraus wird der Vorwurf abgeleitet, Kaufhold befürworte Enteignungen. Ihre juristische Arbeit diente jedoch der Prüfung rechtlicher Umsetzbarkeit.

Wahl für Donnerstag geplant

Die Kritik an Kaufholds Klimapositionen beruht auf eigenen Aussagen. Sie betonte, Gerichte müssten oft handeln, wenn Parlamente „unpopuläre Maßnahmen“ scheuten. Gleichzeitig stellte sie klar, dass Parlamente deutlich mehr politische Legitimation besitzen. Damit relativierte sie selbst eine mögliche Dominanz der Justiz in Klimafragen.

Am Donnerstag (25. September) will der Bundestag drei neue Richter wählen. Neben Kaufhold kandidieren Günter Spinner für die Union und Sigrid Emmenegger für die SPD. Baumann sagte, „Den Herrn Spinner können wir uns vorstellen.“ Emmenegger kritisierte er nicht, da sie öffentlich kaum aufgefallen sei.

