AfD-Frau sorgt im Ausland für Spott – „Rassismus, Hass und Polarisierung“

Nach Auftritten in der Schweiz und Italien reist Lena Kotré nun nach Norwegen. Die AfD-Abgeordnete will dort für ihre umstrittenen Vorstellungen von „Remigration“ werben. In Oslo löst das Vorhaben der Brandenburgerin schon vor ihrer Ankunft eine breite öffentliche Debatte aus. Zuerst hat t-online berichtet.

Kotré gilt in der AfD als führende Stimme beim Thema „Remigration“. Der Verfassungsschutz stufte sie deswegen als rechtsextrem ein. Norwegens Bürgermeisterin Anne Lindboe erklärte: „Es tut weh, wenn Kräfte von außen hierherkommen, um Rassismus, Hass und Polarisierung zu verbreiten.“

AfD will extreme Ansichten streuen

Kotré wurde von der Partei Norwegische Demokraten (ND) eingeladen. Am Freitag will sie gemeinsam mit deren Vorsitzendem das multikulturelle Stadtviertel Grønland besuchen. Die Initiative kam laut ND-Chef Geir Ugland Jacobsen aus Deutschland. Die AfD habe ein stark von Integrationsproblemen betroffenes Gebiet sehen wollen.

Der Besuch könnte nach dem Freitagsgebet stattfinden. ND-Spitzenvertreter betonen, man wolle keinen Hass verbreiten, sondern Realität aufzeigen. Kotré schrieb auf X, sie wolle doch „einfach nur spazieren gehen“. Kritiker sehen darin jedoch einen kalkulierten politischen Auftritt im norwegischen Wahlkampf. In Norwegen wird am 9. September die Nationalversammlung gewählt.

Noch bevor Lena Kotré in Oslo eintraf, meldete sich Bürgermeisterin Anne Lindboe öffentlich zu Wort. Auf Facebook schrieb die Politikerin der Mitte-Rechts-Partei Høyre: „Es tut weh, wenn Kräfte von außen hierherkommen, um Rassismus, Hass und Polarisierung zu verbreiten. Darum geht es nämlich, wenn die AfD von der Partei Norwegische Demokraten zu einer ‚Inspektion‘ eingeladen wird.“

Kotré machte schon in Mailand Stimmung

Am Samstag tritt Kotré als Hauptrednerin bei der ND-Konferenz „Remig25“ auf. Zuvor besuchte sie in der Schweiz bereits die rechtsextreme „Junge Tat“ und in Mailand einen „Remigrationssummit“ mit Aktivisten der „Identitären Bewegung“. Das Portal „Rabulisten“ berichtete über ihren Vortrag in Mailand.

Kotré setzt damit ihre internationale Kampagne fort, um „Remigration“ in extremen Kreisen zu verbreiten. Die AfD nutzt solche Auslandsauftritte, um politische Botschaften grenzüberschreitend zu platzieren. Norwegen wird so Teil einer europaweiten Bühne für die Positionen der Partei.

