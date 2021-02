AfD: Merkel-Angriffe bei politischem Aschermittwoch – „Ex-Kommunistin“

Der Aschermittwoch ist bekanntlich das Ende der Karnevalssaison. Der deftige verbale Schlagabtausch der Politiker an diesem Tag hat als „politischer Aschermittwoch“ inzwischen feste Tradition.

SPD, CDU, AfD, Grüne und FDP – alle veranstalten auch im Jahr 2021 ihren politischen Aschermittwoch. Aufgrund der Corona-Situation natürlich anders als in den vergangenen Jahren. Wegen der Auflagen gab es in diesem Jahr nur alkoholfreies Bier. Gleich in der ersten Rede wurden nahezu alle Reizthemen der AfD angesprochen: Einwanderung, Altparteien, öffentlicher Rundfunk.

AfD: Politischer Aschermittwoch: „Kobold“ und „Unterwäschemodel“

Den Auftakt macht Stephan Protschka, Bundestagsmitglied: „Gott schütze uns Bayern vor dem Söder. Wir sind gekommen, um zu bleiben“, so der Einstieg des 43-Jährigen. Die AfD sei die einzige Partei, die noch einstehe für die Heimat und die ein Regieren der Grünen verhindern werde. Wie die AfD das mit Werten um die neun Prozent in Umfragen bundesweit schaffen will, bleibt wohl sein Geheimnis. Die fast schon obligatorische AfD-Warnung vor der „Merkel-Söder-Diktatur“ durfte natürlich auch nicht fehlen.

AfD-Politiker Stephan Protschka. Foto: AfD Bayern

Die Redner beim politischen Aschermittwoch der AfD:

Peter Boehringer, Mitglied des Bundestags (MdB)

Gottfried Curio, MdB

Stephan Protschka, MdB

Gerd Mannes, Mitglied des Landtag (MdL)

Hans-Jörg Müller, MdB

Die AfD zeichne sich durch Breite in der Personalität aus. Bei den anderen Parteien gebe es nur bekannte Einzelpersonen. Bei der CSU sei es Söder, bei den Grünen der „Kobold Habeck“ und bei der FDP das „Unterwäschemodel Lindner“. Vor seiner Übergabe an Gerd Mannes kommt auch ein weiterer AfD-Klassiker dran: Der Angriff auf die öffentlich-rechtlichen Medien. „Kein Land ist so dumm wie Deutschland, wir bezahlen unsere Propaganda selbst“.

Ob die folgenden Redner auch noch andere Themen als die AfD-Klassiker aufzubringen?

Gerd Mannes, der nächste Redner, startet direkt vorab in die Opferrolle. Man könne sich am Aschermittwoch auch mal gehen lassen, es sei denn man sei bei der AfD. Dann würden Witze als Hetze gelten. Er hat sich den Verfassungsschutz als Ziel seiner Rede ausgesucht.

Merkel als „Ex-Kommunistin“ und der Verfassungsschutz als „Stasi 2.0“

Mannes verglich das Vorgehen des Verfassungsschutzes mit der Unterdrückung der Opposition in Weißrussland. Wäre mal spannend zu sehen, wie er das beurteilen würde, wenn er tatsächlich Minsk stehen würde und sich gegen das dortige Regime ausspräche. Der Verfassungsschutz werde zu einer „Stasi 2.0“. Zur Erinnerung: Spätestens seitdem der Verfassungsschutz mehrere Landesverbände sowie die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsfäll eingestuft hat, sind die Rechtspopulisten nicht die größten Fans des Geheimdienstes.

AfD-Politiker Gerd Mannes. Foto: AfD Bayern

Außerdem feuert Mannes gleich mehrere Lobeshymnen auf den ehemaligen CSU-Chef Franz Josef Strauß ab. Der würde bei der aktuellen CSU-Politik „im Sarg kotzen“. Merkel sei eine „Ex-Kommunistin“, die den Bürgern ihre Freiheit vorhalte.

Der Umgang mit Kritikern sei laut AfD-Mann Mannes In den Sozialen Medien werde zensiert, als „würde Heiko Maas das Silikon Valley kontrollieren“. Ob es nicht auch „Terrorismus“ sei, wenn Regierende „in blindem Aktionismus eine ganze Gesellschaft kurz und klein schlagen“. Man darf sich an dieser Stelle wohl durchaus fragen, wann Merkel, Söder, und Co. zuletzt bei ihm zu Hause aufgetaucht sind, um irgendetwas kurz und klein zu schlagen.

Auch die Warnung vor dem „Sozialismus“ durfte natürlich nicht fehlen. Ob das „S“ in CSU für Söder oder Sozialismus stehe, wollte Mannes wissen. „Ich sags ihnen, es ist das gleiche“. So wie Mannes in sich hineingrinst könnte man glatt meinen, es habe sich dabei um die Punshline des Jahres gehandelt.

Der Text wird weiter aktualisiert. (dav)