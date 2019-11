AfD: Peinlicher Patzer bei Auftritt – am Ende muss sogar die Polizei eingreifen

Die AfD hat im Wahlkampf so viele wilde DDR-Reden gehalten, dass so mancher AfDler schon nicht mehr so genau weiß, wo rechts und links und Ost und West ist.

Bei einer Veranstaltung des rechtsextremen AfD-„Flügels“ im Baden-Württembergischen Albstadt hat das jetzt zu einem peinlichen Patzer geführt.

AfD: Peinlicher DDR-Patzer

AfD-Landessprecher Dirk Spaniel hat Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz als ehemaligen DDR-Bürger vorgestellt – obwohl der 1972 in München geboren worden ist.

+++ AfD: Alexander Gauland hört diese Frage – und fängt an zu brüllen +++

Der permanente Blick nach Osten und in die DDR-Vergangenheit gehört zum neuen Markenkern vor allem des rechten AfD-Flügels. Bei der AfD-Wahlparty nach der Landtagswahl in Thüringen hatten die Parteimitglieder siegestrunken „Ost, Ost, Ostdeutschland“ skandiert, als wäre das eine Art Kampfruf.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke: Die Friedliche Revolution kann er höchstens am Fernseher mitverfolgt haben. Foto: Peter Sieben

-------------------

Das ist die AfD:

Die Alternative für Deutschland wird 2013 gegründet

Unter den Gründungsmitgliedern sind u.a. Alexander Gauland und Bernd Lucke

Anfangs ist die Partei eine EU-skeptische rechtsliberale Partei

Im Lauf der Jahre entwickelte sich die AfD immer weiter nach rechts

Der „Flügel“ der Partei, zu dem u.a. Björn Höcke und Andreas Kalbitz gehören, gilt als rechtsextrem

Mehrere ehemals führende Mitglieder sind nicht mehr dabei, u.a. Bernd Lucke und Frauke Petry

-------------------

Und das Team um Thüringens Landeschef Björn Höcke hatte die „Wende 2.0“ zu seinem Wahlkampfclaim erklärt. Höcke hatte in seinen Reden immer wieder von der „Friedlichen Revolution“ schwadroniert: Ein historisches Ereignis, das Höcke allenfalls am Fernseher mitverfolgt hat. Denn Björn Höcke ist im westfälischen Lünen geboren worden.

AfD-Leute Andreas Kalbitz und Björn Höcke kommen aus dem Westen

Das DDR-Narrativ hat jetzt offenbar sogar bei den eigenen Parteimitgliedern verfängt - obwohl die es ja besser wissen müssten.

AfD-Mann Andreas Kalbitz musste in seiner Rede klarstellen, dass er eben nicht am eigenen Leib erlebt habe, wozu ein Unrechtsstaat wie die DDR fähig war. Das berichtet der „Zöllern Alb Kurier“.

„Ich würde mich als Wossi bezeichnen, als Wessi, der schon lange im Osten Deutschlands lebt“, sagte Kalbitz demnach.

AfD will Presse draußen haben - dann schreitet die Polizei ein

Vor der Halle, in der der lokale „Flügel“-Ableger sich selbst feierte, kam es zu Protesten. 150 Menschen demonstrierten gegen den Vortragsabend der AfD.

+++ AfD: Die Partei wird es SO bald nicht mehr geben – Grund ist diese erschreckende Entwicklung +++

Wie mehrere Medien berichten, wollte die AfD keine Pressevertreter zulassen: Die Journalisten mussten zunächst draußen bleiben. Die Polizei geleitete die Medienvertreter schließlich doch in die Halle: Es sei eine öffentliche Veranstaltung einer Partei in einer städtischen Halle, da habe die Presse Zutritt, erklärten die Beamten den AfD-Leuten. (pen)