Sechs tote AfD-Politiker in NRW geben Rätsel auf – „Zurzeit schwer erklärbar“

Ende September findet die Kommunalwahl in NRW statt. Für die AfD wird das bisher größte Ergebnis der Rechts-Partei erwartet. Doch seit einigen Wochen wird der Wahlkampf von mittlerweile sechs Todesfällen überschattet. Dass in so kurzer Zeit so viele Politiker der Partei sterben, sorgt auch beim Bundesvorstand für Irritation.

Mehrere Todesfälle in der AfD in NRW werfen Fragen auf

Im Zuge der Kommunalwahl in NRW meldet die AfD sechs verstorbene Politiker. Neben den vier bereits bekannten Todesfällen bestätigte die Partei nun den Tod zweier weiterer Mitglieder. René Herford, der an einer Lebervorerkrankung litt, verstarb an Nierenversagen. Patrick Tietze, ein weiterer Kandidat, nahm sich das Leben. Beide waren auf Reservelisten der AfD in NRW.

Kay Gottschalk, AfD-Landes- und Bundesvizechef, sieht bislang keinen Grund, von außergewöhnlichen Umständen auszugehen. „Was mir zurzeit vorliegt, bestätigt zumindest diese Verdachtsmomente im Moment nicht“, erklärte Gottschalk im „Berlin Playbook Podcast“ von „Politico“. Dennoch wolle man die Vorfälle prüfen. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, fügte er hinzu.

Stephan Brandner, ebenfalls stellvertretender Bundesvorsitzender, sieht die Situation dagegen kritischer. „Aus meiner Sicht ist es statistisch auffällig und zurzeit schwer erklärbar“, so Brandner gegenüber dem Portal.

Polizei sieht keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Polizei hat keine Beweise für Fremdverschulden im Zusammenhang mit den Todesfällen entdeckt. Ermittlungen laufen zwar noch, doch in den meisten Fällen stehen die Ursachen bereits fest. Einige Verstorbene waren stark vorerkrankt. Ralph Lange und Wolfgang Klinger starben infolge von Krankheiten, Wolfgang Seitz erlitt einen Herzinfarkt, und Stefan Berendes verstarb eines natürlichen Todes.

Dass sich die Todesfälle so stark häufen, sorgt dennoch für Chaos bei der AfD in NRW. Wahlscheine müssen neu gedruckt und Nachrücker benannt werden. Unterlagen für die Briefwahl verlieren teilweise ihre Gültigkeit.

Alice Weidel kommentierte bereits am Sonntag (31. August) die Situation auf X mit dem kryptischen Satz: „Vier AfD-Kandidaten gestorben.“ Die Todesfälle belasten den Wahlkampf der Rechts-Partei in NRW und werfen Fragen auf, obwohl es bisher keine Anzeichen für externe Einwirkungen gibt.