AfD in NRW bringt Weidel ins Schwitzen – Showdown droht kurz vor der Wahl

Die AfD in Nordrhein-Westfalen steht wenige Wochen vor der Kommunalwahl vor massiven internen Konflikten. Streitigkeiten über Russlandnähe, Rechtsextremismus und Machtkämpfe im Landesvorstand spalten die Partei. Besonders die Positionen zu Wladimir Putin und die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Akteuren sorgen für Spannungen. Die Eskalation könnte nicht nur den Landesverband belasten, sondern auch den Bundesvorstand unter Druck setzen.

AfD in NRW: Streit eskaliert kurz vor der Wahl

In der AfD Nordrhein-Westfalen eskaliert der parteiinterne Streit wenige Wochen vor der Kommunalwahl. Bei einer Sitzung des Landesvorstands am Sonntag (31. August) könnte es zu weiteren Machtkämpfen kommen, wie „t-online“ berichtet. Auslöser für die Spannungen sind Diskussionen über Russlandnähe, Rechtsextremismus und Personalentscheidungen.

Besonders hitzig wird die Debatte rund um Sven Tritschler, stellvertretender Landesvorsitzender, und Kris Schnappertz, ehemaliger Pressesprecher der Landtagsfraktion. Tritschlers Mitarbeiter Tim Schramm, der gegen russische Einflüsse innerhalb der Partei kämpft, steht zudem im Zentrum eines Parteiausschlussverfahrens.

Die Russlandfrage spaltet die Partei. Hans Neuhoff, EU-Abgeordneter und Mitglied des NRW-Landesvorstands, vertritt eine russlandfreundliche Linie und fordert Schramms Ausschluss. Tritschler hingegen sprach sich gegen die Maßnahme aus und machte Vorwürfe öffentlich, die ihn direkt angriffen. Er behauptet, er sei Ziel eines Komplotts gewesen, bei dem belastendes Material gegen ihn gesammelt werden sollte. Diese Spannungen verstärken den Druck auf den Landesvorstand und werfen ein schlechtes Licht auf die AfD in NRW.

Putin und Rechtsextremismus spalten Partei

Der Kreisverband Düsseldorf sorgt mit einem weiteren Konflikt für Aufsehen. Er fordert mehr Freiheit bei der Einladung von Rednern, darunter auch von Personen mit rechtsextremen Verbindungen wie Götz Kubitschek, so das Portal. Der Landesvorstand NRW, angeführt von Vincentz, versucht Veranstaltungen mit solchen Figuren abzuwenden. Allerdings kritisiert der Kreisverband einen „Doppelstandard“ in der Partei. Namen wie Neuhoff, die selbst im rechtsextremen Milieu aktiv sind, würden im Landesvorstand toleriert.

Die Nähe zu rechten Ideologien belastet nicht nur die AfD in NRW, sondern auch den Bundesvorstand. Alice Weidel und Tino Chrupalla werden mit Kubitschek und ähnlichen Personen in Verbindung gebracht. Der Kreisverband Düsseldorf sieht in diesen Verbindungen keine Problemfelder, sondern fordert eine offene Integration solcher Personen in die Partei. Diese Forderungen verstärken den internen Konflikt und werfen Fragen auf, wie viel Rechtsextremismus die Partei noch zulassen will.

Im Vorfeld der Kommunalwahl zeigt sich die NRW-AfD gespalten und chaotisch. Der Landesvorstand scheint durch interne Machtkämpfe gelähmt. Der Umgang mit kontroversen Themen wie Putin und Rechtsextremismus spaltet nicht nur die Basis, sondern stellt auch den Bundesvorstand vor große Herausforderungen.

