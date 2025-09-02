Weidel raunt über Todeswelle – was die AfD-Spitze dabei allerdings verschweigt

Je näher die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen rücken, desto mehr Todesfälle unter den kandidierenden Politikern werden gemeldet. Darunter sechs verstorbene AfD-Kandidaten. Während einige AfD-Politiker jede verschwörungstheoretische Vermutung ablehnen, schürt die Parteichefin Alice Weidel den Verdacht, dass sich etwas Dubioses abspielt.
+++ Mehr dazu:
Sechs tote AfD-Politiker in NRW geben Rätsel auf – „Zurzeit schwer erklärbar“ +++ Todesfälle in der AfD: Das ist wirklich dran Zunächst wurden die Todesfälle von vier AfD-Kandidaten bekannt. Bei zwei von ihnen lag eine natürliche Todesursache vor. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur In zwei anderen Fällen waren sich die Notärzte der Todesursache unsicher. Bei einem Todesermittlungsverfahren konnte die Polizei jedoch Fremdeinwirkungen schnell ausschließen. Foto: IMAGO/Eibner „Vier AfD-Kandidaten gestorben“, kommentierte die AfD-Chefin Alice Weidel den Tod ihrer Parteikollegen. Dazu repostete sie auf X den Beitrag des Finanzwissenschaftlers Stefan Homburg, der meinte, dass dies „statistisch unmöglich“ sei. Foto: IMAGO/Political-Moments Wenige Tage später wurde der Tod von zwei weiteren AfD-Politikern gemeldet. Laut „ Bild“ sei einer an Nierenversagen gestorben, der andere habe Suizid begangen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie AfD-Landesvizechef Kay Gottschalk versuchte, jegliche Verschwörungstheorien im Keim zu ersticken. Was ihm zurzeit vorliege, „bestätigt zumindest diese Verdachtsmomente im Moment nicht“, sagte er im Podcast bei Politico. Foto: imago images/Political-Moments Der Finanzwissenschaftler, den Weidel auf X zitierte, sieht in der Reihe von Todesfällen in der AfD keinen Zufall. „Wenn binnen 13 Tagen mehrere Kandidaten versterben, die alle derselben Partei angehören, muss man nachfragen“, sagt er auf X. Foto: IMAGO/dieBildmanufaktur Innerhalb der vergangenen Wochen sind neben den AfD-Kandidaten auch sechs Angehörige anderer Parteien verstorben. Das Land hat jedoch keine Erhöhung der Anzahl der Todesfälle vermerkt. „Angesichts der Vielzahl von Bewerbern ereignen sich bedauerlicherweise immer Todesfälle“, kommentierte ein Sprecher der Landeswahlleiterin. Foto: imago images/Christian Schroedter
Das könnte dich auch interessieren: