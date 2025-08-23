AfD-Aufstieg in NRW: Zitterpartie für Merz und Co. bahnt sich an

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September ist ein wichtiger Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung von CDU-Kanzler Friedrich Merz. Gleichzeitig könnte sie der AfD einen ordentlichen Schub verleihen. Laut Forsa hat die Rechts-Partei in NRW die Chance, sich flächendeckend in Gemeinden und Kreisen festzubeißen. Doch ihr Aufstieg hat weniger mit lokaler Kompetenz zu tun, sondern vor allem mit Protest gegen die etablierten Parteien.

++ Dazu interessant: Immer mehr Deutsche wollen die AfD wählen – der Grund liegt auf der Hand ++

AfD: Rasanter Aufstieg in NRW

Forsa sieht die Wahl auch als Prüfstein für Schwarz-Rot-Kanzler Friedrich Merz und seine noch junge Bundesregierung. Traditionell war die AfD in NRW schwächer als in anderen Bundesländern. Doch mit durchschnittlich 13,7 Prozent bei der letzten Bundestagswahl zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend, den Forsa-Chef Manfred Güllner in einer Analyse als „West-Wanderung“ der Partei beschreibt.

Auffällig sind die Unterschiede innerhalb des Landes: In Köln (8,3 Prozent) und Düsseldorf (9,2 Prozent) bleibt die AfD deutlich unter dem Landesdurchschnitt, während sie im ländlichen Gebiet stark zulegt. Im Kreis Lippe beispielsweise erreichte sie 18,1 Prozent, ähnlich hohe Werte zeigen der Märkische Kreis sowie die Kreise Herford und Minden-Lübbecke. Auch in Städten wie Gelsenkirchen oder Duisburg kommt die Partei auf zweistellige Ergebnisse, ihre Hochburgen liegen aber eher abseits der Ballungszentren.

Erfolge beruhen vor allem auf Protest

Nach Einschätzung von Forsa profitiert die AfD weniger von eigener Stärke als vom Niedergang der ehemaligen Volksparteien. CDU und SPD erreichen in NRW zusammen längst nicht mehr die Werte vergangener Jahrzehnte. Auf lokaler Ebene traut die Mehrheit der Bevölkerung der AfD keine Kompetenz zu.

39 Prozent ihrer Wähler geben offen an, die Partei aus Protest gewählt zu haben. In Köln zeigt sich das besonders deutlich: Drei Viertel der Bürger finden, die Stadtpolitik habe sich zuletzt verschlechtert. Themen wie Verkehr, Bürokratie und Sauberkeit haben dort eine größere Bedeutung als Migration.

Mehr News:

Zwar lehnt eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten (61 Prozent) jede Zusammenarbeit mit der AfD ab. Doch innerhalb der CDU sind 34 Prozent der Anhänger dafür, die Partei wie jede andere zu behandeln. Damit droht der Wahlabend nicht nur zum Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung zu werden, sondern auch zur Bewährungsprobe für den innerparteilichen Kurs der Union.