Elon Musk mischt sich bei AfD in NRW ein – „Das Ende von Deutschland“

Elon Musk mischt sich erneut in die deutsche Politik ein. Diesmal bleibt die Kommunalwahl in NRW nicht von seiner ungefragten Meinung verschont. Mit einem Kommentar zur Wahl in Köln stärkt der Tesla-Chef die AfD und heizt die politische Debatte an.

Musk unterstützt AfD in NRW

Elon Musk sorgt mal wieder mit politischen Aussagen für Schlagzeilen. Diesmal mischt der Skandal-Unternehmer sich in die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ein. Auf X, früher bekannt als Twitter, kommentierte der Tesla-Chef einen Beitrag zur Wahl in Köln mit den Worten: „Entweder wählt Deutschland die AfD oder es ist das Ende von Deutschland.“

Damit stellt er sich erneut offen hinter die rechte AfD, die er schon vor der vergangenen Bundestagswahl unterstützt hatte. Damals führte Musk auf seiner Plattform ein Interview mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel und nutzte die Gelegenheit, um auch die EU scharf zu kritisieren.

Die Äußerungen des Tech-Milliardärs sorgen schon vor der NRW-Wahl für Wirbel. Experten und Politiker warnen, dass Musks enorme Reichweite politische Debatten in Deutschland beeinflussen könnte. Gerade in NRW, einem Bundesland, das oft als Trendbarometer gilt, verschafft er der AfD damit zusätzliche Aufmerksamkeit.

Tesla-Chef kuschelt häufig mit Europas Rechten

Musk beschränkt sich nicht nur auf Deutschland: Er hat auch andere rechte Parteien in Europa offen unterstützt. Dazu zählen die britische Reform UK, die von Nigel Farage gegründet wurde, und die italienische Regierungspartei Fratelli d’Italia. Berichten zufolge soll Reform UK sogar eine stattliche Spende in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro vom US-Milliardär erhalten haben.

Musk gibt selbst an, sich eigentlich mehr auf seine Unternehmen zu konzentrieren, statt eigene politische Wege zu gehen. Dennoch bleibt er weiterhin politisch aktiv. In den USA plant er laut Medienberichten, den republikanischen Vizepräsidenten JD Vance bei der nächsten Wahl zu unterstützen. Zuvor hatte er sogar noch geplant, eine eigene Partei zu gründen. Das hat sich offenbar aber erstmal wieder erledigt.