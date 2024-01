AfD-News: Neue Skandale rund um die Partei! „Ausländer raus“-Rufe nach Parteitag

Fast jeder Vierte würde in Deutschland die AfD wählen, vor allem in Ostdeutschland hat die Alternative für Deutschland Hochburgen. Die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen könnten zu einem politischen Erdbeben in Deutschland werden. Aktuell läuft die Debatte, ob ein Verbotsverfahren der Partei angestrebt werden sollte.

+++ Mehr zum Thema: Björn Höcke sollen Grundrechte gestrichen werden – wie realistisch ist das? +++

In diesem Newsblog erfährst du, was die AfD so treibt. Skandale, Eklats und Aufreger aus ganz Deutschland im Überblick. Die Dokumentation wird fortlaufend aktualisiert.

AfD-News: Skandale rund um die Alternative für Deutschland im Überblick

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Donnerstag (18. Januar), 17.15 Uhr: Berliner AfD-Landeschefin bei rechtsextremen Treffen zu Gast

Die Berliner AfD-Landeschefin Kristin Brinker war nach Recherchen des RBB bei einem Treffen von Rechtsextremen im Juli 2023 anwesend. Dieses fand in der Wohnung des früheren CDU-Finanzsenators Peter Kurth statt. Martin Sellner, ein führender Kopf der rechtsradikalen Identitären Bewegung in Österreich, hat dort gesprochen. Brinker behauptet, vorher nicht darüber informiert gewesen zu sein, wer dort sein wird. Als sie am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus eine Rede hielt, verließen die Abgeordneten von SPD, CDU, Grünen und Linken aus Protest geschlossen den Plenarsaal.

+++ Ebenfalls spannend: AfD eine „Nazi-Partei“? Wagenknecht nimmt Weidel in Schutz +++

Donnerstag (18. Januar): „Ausländer raus“-Rufe und rassistischer Witz

12.30 Uhr: NRW-Politiker reißt Witz über dunkelhäutige Paketboten

Im Netz kursiert ein Video einer Rede des AfD-Landtagsfraktionschef von NRW, Martin Vincentz. Beim Neujahrsempfang der Partei in Duisburg sorgte er mit einem rassistischen Witz über schwarze Paketboten für grölendes Gelächter im Saal. Viele Nutzer auf X kommentieren diesen Ausschnitt angewidert.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

10.30 Uhr: „Ausländer raus“-Rufe nach AfD-Landesparteitag in Bayern

Besucher des bayerischen AfD-Landesparteitag in Greding sollen ausländerfeindliche Parolen in einer Disko gegrölt haben. Nach Mitternacht skandierten mehrere Personen laut „Süddeutscher Zeitung“: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.“ Kripo und Staatsschutz ermitteln. Nach Recherchen von BR24 sollen zu diesem Zeitpunkt auch die AfD-Landtagsabgeordnete in der Disko gewesen sein. Es handelt sich um die Parlamentarier Benjamin Nolte (42) und Franz Schmid (23). Sie geben an, nicht mitgesungen zu haben.

+++ Lesenswert: Wenn die AfD Rekord-Prozente bekommt: So könnte sie dann die Demokratie abbauen +++

9.20 Uhr: Ex-Mitglied packt aus: „Mir wurde der Tod gewünscht“

Ein ehemaliges AfD-Mitglied packte nun im „Spiegel“-Interview über das Klima in der Partei aus. Im Talkformat „Spitzengespräch“ von Markus Feldenkirchen erzählte Ivo Teichmann, wie mit ihm umgegangen wurde, als er als schwerer Corona-Patient in der Klinik saß.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mitglieder aus seinem Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hätten ihm „den Tod gewünscht“, weil er seine Corona-Erkrankung öffentlicht mache. Das sei „eine Form von Menschenverachtung“ gewesen.

+++ Ebenso interessant: AfD-Politiker verlost Kalender der „12 schönsten Abschiebeflieger“ +++