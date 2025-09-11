AfD-Mann Krah erneut im Fokus: Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgehoben. Damit ist der Weg frei für Ermittlungen, die gerichtliche Durchsuchungen und Beschlagnahmungen einschließen. Das Parlament stimmte einem entsprechenden Antrag zu.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) unterbrach dafür sogar kurzfristig eine laufende Debatte über ein Pflegegesetz. In der Sitzung selbst nannte Klöckner den Namen des Betroffenen nicht – aus den offiziellen Bundestagsdokumenten geht jedoch klar hervor, dass es um Krah geht.

Klöckner stoppt Debatte für Eil-Abstimmung

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist die Staatsanwaltschaft Dresden für das Verfahren zuständig. Bereits im Mai hatte die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Krah eingeleitet. Im Raum stehen schwere Vorwürfe: Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit mutmaßlichen Zahlungen aus China. Damals kündigte die Behörde bereits an, die Immunität des heutigen Bundestagsabgeordneten aufheben lassen zu wollen.

Die Vorwürfe beziehen sich auf Krahs frühere Zeit als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Die Ermittler wollen nun prüfen, ob ausreichend Beweise für eine Anklage vorliegen – oder ob das Verfahren eingestellt wird. Der Schritt des Bundestages bedeutet also nicht automatisch eine Schuld, öffnet aber den juristischen Weg für umfassende Untersuchungen.

Damit verschärft sich die Lage für Krah weiter: Die Entscheidung des Bundestages zeigt, dass die Justiz nun ohne parlamentarische Hürden vorgehen kann. Für den AfD-Politiker steht damit nicht nur seine Vergangenheit als Europaabgeordneter, sondern auch seine politische Zukunft auf dem Spiel.

Maximilian Krah: Ein AfD-Politiker im Dauer-Skandal

Maximilian Krah war in den vergangenen Jahren immer wieder in Skandale verwickelt. Für Schlagzeilen sorgte etwa sein enger Mitarbeiter, der 2024 wegen Spionageverdachts für China verhaftet wurde. Krah selbst geriet in die Kritik, als er behauptete, nicht alle SS-Mitglieder seien automatisch Verbrecher – eine Aussage, die ihm europaweit Empörung und parteiinterne Sanktionen einbrachte.

Zudem steht er wegen möglicher Absprachen bei EU-finanzierten PR-Aufträgen unter Verdacht und wurde dafür zeitweise von seiner eigenen Fraktion suspendiert. Auch seine Nähe zur Neuen Rechten, Auftritte beim Institut für Staatspolitik und sein Buch mit völkisch-nationalistischen Tönen sorgten für Kontroversen.

Innerhalb der AfD führten diese Vorfälle dazu, dass er im Wahlkampf 2024 kaum noch auftreten durfte und schließlich aus dem Bundesvorstand zurücktrat.

