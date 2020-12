AfD-Politiker postet DAS auf Twitter – und macht fatalen Fehler! „Dumm-dreiste Lügen“

Das Internet vergisst nicht – diesen Satz sollte inzwischen jeder Politiker in- und auswendig kennen. Eigentlich. AfD-Politiker Stephan Protschka, Mitglied des deutschen Bundestages und Beisitzer im AfD-Bundesvorstand, scheint in Sachen Netzkunde aber noch etwas Nachhilfe gebrauchen zu können.

Denn in den allerwenigsten Fällen lässt sich mit dem Löschen eines Beitrags in den Sozialen Medien sein Inhalt auch aus der Welt schaffen. Zum dritten Advent unterlief dem AfD-Mann ein grober Schnitzer.

AfD: Tweet zum dritten Advent mit gravierendem Fehler

Am Sonntag wurden von Bund und Ländern nicht nur die neuen Corona-Maßnahmen in Form eines harten Lockdowns beschlossen, sondern auch mit weit weniger medialer Beachtung in vielen Haushalten der dritte Advent gefeiert. Dass die AfD von ersterem kein großer Fan ist, dürfte wenig überraschen. In den vergangenen Monaten gab es aus den Reihen der rechtsaußen Partei eigentlich nur Kritik am Corona-Kurs der Regierung. Am Anfang war der zu lasch, inzwischen zu drastisch.

Warum also nicht die Themen Advent und Corona-Maßnahmen in einem Tweet kombinieren, dachte sich womöglich AfD-Politiker Protschka. Auf Twitter teilte er ein Bild von Ministerpräsidenten, darunter Armin Laschet, Markus Söder, Winfried Kretschmann oder Michael Kretschmer. Alle stehen eng aneinander gedrängt ohne Mund-Nasen-Schutz um einen Tisch, im Hintergrund ist es weihnachtlich geschmückt.

Der Tweet von AfD-Politiker Stephan Protschka ging nach hinten los. (Archivbild)

Protschka schrieb zu dem Bild: „Deutschland im Jahr 2020! Das Wichtigste ist, dass die Abstand halten und Maske tragen! Schönen 3. Advent! Sie werden verarscht nach Strich und Faden. Zeit für die AfD!“ Kaum zu glauben: Mitten im Allzeit-Hoch der Corona-Pandemie drängt sich die politische Elite dicht an dicht komplett ohne Schutzmaßnahmen bei einem gemütlichen Stelldichein? Es ist nicht nur kaum zu glauben – sondern auch komplett unwahr.

+++ AfD: Eklat im TV! Weidel stürmt im Interview nach dieser Frage davon +++

„Die AfD versucht es mit ihren dumm-dreisten Lügen immer wieder“

Denn das Bild stammt gar nicht aus dem Dezember 2020. Es ist im Winter des vergangenen Jahres entstanden. Seinen Fehler hat wohl auch Protschka inzwischen eingesehen. Der Tweet ist gelöscht worden. Doch: Das Internet vergisst eben nicht.

+++ AfD: Aufreger! Alexander Gauland verlässt Parteitag in Krankenwagen +++

Politiker anderer Parteien haben inzwischen auf den Tweet reagiert und ihn als Screenshot gespeichert. Mit die deutlichsten Worte findet wohl der CDU-Politiker Matthias Hauer. Er schreibt auf Twitter: „Die AfD versucht es mit ihren dumm-dreisten Lügen immer wieder: heute MdB Proschka. Das Bild zeigt gerade nicht 'Deutschland im Jahr 2020' während Corona und Lockdown, sondern stammt aus 2019. Soviel dazu, wer hier versucht zu „verarschen“.“

Die #AfD versucht es mit ihren dumm-dreisten Lügen immer wieder: Heute MdB @AfDProtschka. Das Bild zeigt gerade nicht „Deutschland im Jahr 2020“ während #Corona und #Lockdown, sondern stammt aus 2019. Soviel dazu, wer hier versucht zu „verarschen“. #noAfD #AfDiststaatszersetzend pic.twitter.com/YiRzleWa3z — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) December 13, 2020

Auch FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird in den Sozialen Medien deutlich: „Nun gut, wer sich über tödlich verunglückte Soldaten lustig macht und Verschwörungstheoretiker in den Bundestag einschleust, damit diese Abgeordnete und deren MitarbeiterInnen bedrohen und Büros stürmen, dem fehlt auch intellektuelle Fähigkeit, Bilder von 2019 (!) zu erkennen.“

Nun gut, wer sich über tödlich verunglückte Soldaten lustig macht & Verschwörungstheoretiker in den Bundestag einschleust, damit diese Abgeordnete & deren MitarbeiterInnen bedrohen und Büros stürmen, dem fehlt auch intellektuelle Fähigkeit, Bilder von 2019 (!) zu erkennen. #NoAfD pic.twitter.com/8FSz7fFijL — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 13, 2020

AfD-Politiker entschuldigt sich, doch kaum jemand nimmt es ihm ab

Wenig später distanzierte sich Protschka auch selbst vom geteilten Bild. Er schrieb auf Twitter: „Ich habe einen Post mit Bild von verschiedenen Ministerpräsidenten gelöscht. Ich wollte damit keinen Zwist schüren. Das Bild war vom 05.12.2019. Entschuldigung.“ Viele Nutzer bezweifelten allerdings, dass es sich tatsächlich um ein Versehen handelte. Und das nicht ohne Grund.

--------------------------------

Mehr zur AfD:

AfD klärt über Nikolaus-Mythos auf – und wird zum Gespött

AfD in NRW blamiert sich völlig: Peinlicher Patzer bei Einladung von Höcke

AfD: Höcke-Fotos lösen Spekulationen im Netz aus – AfD-Chef Meuthen braucht nach Parteitag „Auszeit“

--------------------------------

Denn rund 30 Minuten, nachdem er das erste Bild gelöscht hatte, postete er es gleich noch einmal. Diesmal jedoch nur mit dem Text: „Schönen 3. Advent von den Ministerpräsidenten, die heute den Lockdown beschlossen haben.“ Der direkte Verweis auf das Jahr 2020 fehlt darin, das Bild lässt aber natürlich Raum für Spekulation. Wenig später löschte er auch diesen Tweet.

Protschka sorgte in der Vergangenheit mehrfach für Eklats. Wie die „taz“ recherchierte, beschäftigte Protschka mehrere Mitarbeiter, die an Veranstaltungen der rechtsextremen Identitären Bewegung teilnahmen. Zudem wurde er in einem offenen Brief von Historikern zum Rücktritt aufgefordert, nachdem er gemeinsam mit anderen Organisationen – darunter auch die NDP-Jugendorganisation – ein Kriegsdenkmal für Nazi-Kämpfer in Polen stiftete.