AfD-Politikerin redet sich bei Lanz um Kopf und Kragen – Zuschauer: „Das ist Hochverrat!“

„Ernsthaft?“, fragt Markus Lanz entgeistert. „Was war das denn“, kommentiert ein ZDF-Zuschauer. Beide beziehen sich auf Aussagen von AfD-Spitzenpolitikerin Beatrix von Storche. Manche werfen ihr nach dem Talkshow-Auftritt sogar Hochverrat vor!

Krasser Talkshow-Auftritt von AfD-Frau von Storch

Nicht nur ZDF-Moderator Markus Lanz war fassungslos, was AfD-Politikerin Beatrix von Storch am Mittwoch (15. Oktober) selbst in seiner Sendung auspackte. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Die deutsche Volksvertreterin schwänzt die wichtigen Haushaltsdebatten im Bundestag, um stattdessen der US-Regierung Informationen aus der deutschen Politik zu stecken. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Die MAGA-Spitze um Trumps Vize JD Vance will mit aller Macht den Digital Service Act (DSA) der EU wieder rückgängig. Mit der Verordnung sollen die Sozialen Netzwerke verpflichtet werden, Hassrede und Fake-News einzudämmen und manipulative Algorithmen einzuschränken Foto: IMAGO/NurPhoto „Ist es zutreffend, dass die sie gebeten haben, die Namen derer zu liefern, die hier in Deutschland das unterstützen?“, fragt Lanz die AfD-Politikerin von Storch. Foto: Georg Wendt/dpa Beatrix von Storch antwortet zunächst ausweichend: „Die sind sehr interessiert an dem. Und Donald Trump selber hat gesagt, er wird es an die Verhandlungen über die Handels- und Zollabkommen hängen und knüpfen, weil er nämlich genau die Durchführung dieses Gesetzes als ein Handelshemmnis betrachtet.“ Foto: IMAGO/Pond5 Images Lanz bohrt nach, ob von Storch den US-Amerikanern Namen liefert. Die AfD-Politikerin: „Ich liefere denen die ganze Zeit Informationen.“ Lanz ist baff: „Im Ernst jetzt?!“ Es gehe „nicht nur um Namen, sondern es geht um den ganzen Background“, so Storch weiter, auch über den DSA hinaus, die für die US-Seite „von Interesse sind“. Foto: IMAGO/UPI Photo Im Netz reagieren viele Zuschauer fassungslos auf die Enthüllung. „Was war das denn? Und damit kommt die durch?“, fragt einer. Ein anderer: „Nennt man das nicht Spionage?“ Noch vorwurfsvoller dieser Kommentator auf Facebook: „Das sind Spione von USA und China, und die sitzen im deutschen Parlament“ Den Vorwurf Landesverrat erhebt auch ein weiterer Kommentator: „Hochverrat und Spionage!“ „Storch hat gerade bei Lanz zugegeben, dass sie eine Landesverräterin ist und Informationen an die USA weitergibt“, kommentiert eine Frau auf X. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Für eine Politikerin, die sich als deutsche Patriotin ausgibt, gab sich von Storch jedenfalls sehr stolz darauf, der Führung der USA brisante Informationen zu liefern. Foto: IMAGO/Xinhua

