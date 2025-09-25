Vor Landtagswahl: Gewaltiger Umfrage-Hammer für die AfD!

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erreicht die AfD laut aktueller infratest-dimap Umfrage 38 Prozent. Damit wäre sie die stärkste politische Kraft im Land. Die rechtspopulistische Partei liegt deutlich vor allen anderen Parteien und verzeichnet enorme Zugewinne im Vergleich zur Wahl 2021. Das berichtet der NDR.

Im Gegenzug verlieren SPD und CDU deutlich an Rückhalt. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig rutscht auf 19 Prozent ab, halb so viel wie 2021. Die CDU stagniert bei 13 Prozent und verharrt damit auf ihrem historischen Tiefstand. Zwischenzeitlich bessere Umfragewerte der Union sind verschwunden.

AfD in Mecklenburg-Vorpommern auf ihrem Peak

Neben der AfD legt nur die Linke zu. Sie erreicht 12 Prozent und ist wieder zweistellig. Für die Grünen wird es eng: Mit fünf Prozent liegen sie knapp über der Sperrklausel. Das BSW verliert nach der Bundestagswahl an Unterstützung und liegt bei sieben Prozent. Die FDP spielt keine Rolle.

Der Trend bestätigt sich: Seit September 2023 führt die AfD in jeder Umfrage. Sie gewann im Juni 2024 die Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl im Februar alle Direktmandate. Mit nun 38 Prozent baut die Partei ihren Vorsprung weiter aus. Die SPD bleibt trotz Koalitionspartner deutlich abgeschlagen.

Regierungsbildung könnte zur Mammutaufgabe werden

Eine Regierungsbildung wird unter diesen Bedingungen schwierig. Die bisherige rot-rote Koalition hätte keine Mehrheit mehr. Ein Bündnis mit der AfD bleibt ausgeschlossen, da die Gesamtpartei vom Bundesamt für Verfassungsschutz „als rechtsextremistisch eingestuft“ wird. Die Behörde verzichtet wegen laufender Verfahren jedoch auf eine öffentliche Erklärung.

Eine Mehrheit gegen die AfD wäre nur mit vier Parteien möglich. Rechnerisch wären Koalitionen aus SPD, CDU, Linken und Grünen oder aus SPD, CDU, Linken und BSW denkbar. Beide Optionen gelten als unwahrscheinlich. Die CDU lehnt Bündnisse mit der Linken ab, und ein Pakt zwischen Linken und BSW erscheint kaum vorstellbar.

