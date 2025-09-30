Knall um AfD-Mann: Ex-Mitarbeiter muss wegen Spionage in Haft

Das Oberlandesgericht Dresden hat Jian G., einen früheren Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah, wegen Spionage für China verurteilt. Er erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Das Gericht sah eine geheimdienstliche Agententätigkeit in besonders schwerem Fall als erwiesen an.

Zwischen 2019 und 2024 arbeitete G. in Krahs Büro im Europäischen Parlament. Dort sammelte er Informationen, darunter vertrauliche Dokumente, und leitete sie an chinesische Stellen weiter. Zudem spionierte er AfD-Funktionäre aus und lieferte Daten über Dissidenten, die in Deutschland aktiv sind.

Ehemaliger AfD-Mitarbeiter weist Anschuldigungen zurück

Vor Gericht wies G. die Anschuldigungen zurück. „Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig“, sagte er in seinem letzten Wort. Sein Anwalt forderte Freispruch, weil Beweise fehlen würden. Der Generalbundesanwalt verlangte dagegen eine Strafe von siebeneinhalb Jahren.

Zusammen mit G. stand seine mutmaßliche Komplizin Yaqi X. vor Gericht. Die Chinesin hatte als Angestellte am Flughafen Leipzig Daten zu Flügen, Fracht und Passagieren weitergegeben. Sie räumte diese Handlungen ein, bestritt jedoch Kenntnis von Spionageplänen. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Verfahren gegen Krah

In einem anderen Verfahren untersucht die Generalstaatsanwaltschaft Dresden Vorwürfe gegen Maximilian Krah. Es geht um Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Krah betonte als Zeuge, er habe nichts von der Agententätigkeit seines Mitarbeiters gewusst. Auch über dessen Mitgliedschaft in Chinas Kommunistischer Partei sei er nicht informiert gewesen.

Der Fall belastet die AfD politisch erheblich. Er zeigt, wie verwundbar deutsche Institutionen für Einflussversuche sind. Kritiker fordern strengere Kontrollen und mehr Aufklärung über Verbindungen zwischen AfD-Mitarbeitern und ausländischen Akteuren. (mit dpa)