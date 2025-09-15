Nur ein Schein-Erfolg der AfD? „Trauben in NRW hängen deutlich niedriger“

Auf den ersten Blick scheint die AfD bei den NRW-Kommunalwahlen triumphiert zu haben. Der Stimmenanteil der Rechtsaußen-Partei verdreifachte sich im Vergleich zu 2020 nahezu. Am Ende wurde die Partei mit 14,5 Prozent drittstärkste Kraft – vor den Grünen.

Doch es gibt auch eine andere Sichtweise. Vergleicht man die AfD-Ergebnisse mit jenen der Bundestagswahl im Februar in NRW, relativiert sich der Erfolg.

Deutschlandweit rund 10 Prozent mehr in Umfragen

Damals kam die AfD sogar auf 16,8 Prozent bei den Zweitstimmen an Rhein und Ruhr. Zudem erreicht die Weidel-Partei längst ganz andere Höhen. Deutschlandweit liegt man in Umfragen stabil bei 24 bis 25 Prozent, gleichauf mit der Union.

Dass die AfD vor allem im Ruhrgebiet einen starken Anstieg der Stimmenanteile haben wird, war keine Überraschung. Damit rechnete auch die politische Konkurrenz. Manch einer ist jedoch erleichtert, dass das Stimmenplus nicht ganz so stark ausfiel. Gegenüber unserer Redaktion ordnet Politikwissenschaftlerin Britta Rehder das Wahlergebnis ein.

Die Professorin der Ruhr-Universität Bochum meint: „Der Bundestrend der AfD wird stark dadurch geprägt, dass sie in einigen ostdeutschen Ländern in der Fläche extrem starken Wählerzuspruch erfährt. Dass die Trauben in NRW deutlich niedriger hängen, ist klar und dürfte auch der AfD klar sein.“

AfD-Erfolg: Professorin ordnet Wahlergebnis ein – „Stärker etabliert“

Dennoch findet Rehder, dass man die Ergebnisse allein schon aufgrund der deutlich höheren Wahlbeteiligung und der „anderen Logik“ der Kommunalwahlen nicht miteinander vergleichen kann. „Es stehen viel stärker lokale Themen und Personen im Vordergrund“, so die Politikwissenschaftlerin.

Zwar schaffte es die AfD in OB-Stichwahlen, so beispielsweise ziemlich spektakulär in Duisburg und Gelsenkirchen. Realistische Chancen auf die Chefsessel in den Rathäusern hat sie allerdings keine. Aus Sicht von Rehder kommt es darauf jedoch nicht primär an: „Erst einmal besteht ein Erfolg darin, dass sich die AfD schrittweise immer stärker etabliert und sich eine zumindest vorerst recht stabile Wählerschaft erarbeitet.“

Die AfD werde mit starken Sitzanteilen in den Stadträten Diskurse prägen und die Mehrheitsbildung der anderen Parteien erschweren, prognostiziert die Bochumer Professorin.