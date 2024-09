AfD: Jungwähler wählen stramm rechts – erschreckende Zahlen aus Sachsen und Thüringen

Die Jugend ist links? Nicht im Osten. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gibt es schockierende Zahlen über die Nachwahlbefragungen.

Laut der Auswertung von „Infratest dimap“ für die ARD ist ein Großteil der Generation Z in Ostdeutschland stramm auf AfD-Kurs.

Höcke lockt die Jungwähler zur AfD – fast absolute Mehrheit

Vor allem in Thüringen sind die Zahlen heftig: Laut den ARD-Zahlen wählten 38 Prozent der 18-24-Jährigen die AfD. Die Höcke-Partei hätte bei den Erst- und Jungwähler also fast eine absolute Mehrheit. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Thüringen sind das 20,5 Prozentpunkte mehr – mehr als doppelt so viel! Der AfD ist es also enorm besser gelungen, diese Altersgruppe anzusprechen und zu mobilisieren. In keiner anderen Generation hat sie so einen Zulauf gehabt.

Zum Vergleich: Die Grünen schneiden hier mit 5 Prozent desaströs ab (-11,5 Prozent im Vergleich zur Landtagswahl 2019). Zweitstärkste Kraft bei Jungwählern wurde die Linke mit 16 Prozent, allerdings deutlich schwächer als bei der Wahl davor (-6,5 Prozent).

Grünen verlieren zweistellig in Sachsen und Thüringen

Der AfD-Trend bestätigt sich auch bei der Sachsen-Wahl. Hier wurde die AfD laut den Nachwahlbefragungen von Infratest dimap ebenfalls stärkste Kraft bei den unter-24-Jährigen. Die AfD kam auf 31 Prozent – weit vor der CDU, die 18 Prozent erreichen konnte. Im Vergleich zur Wahl 2019 konnte die AfD ihre Zustimmung bei den Jungwählern fast verdoppeln!

In Thüringen hatte sie nur bei Menschen zwischen 45 bis 59 Jahren mehr Rückhalt. In dieser Altersgruppe kreuzten 33 Prozent die AfD an.

Ebenso wie in Sachsen erlebten die Grünen auch in Thüringen einen heftigen Einbruch bei Erst- und Jungwählern. Hier ging es 15,5 Prozentpunkte nach unten, auf nun 8 Prozent.