AfD-Jugend: Mysteriöser Flyer taucht in Briefkästen auf – und sorgt für Entsetzen

Man muss nicht mal zwischen den Zeilen lesen, um die Botschaft zu erraten, die in diesem Flyer steckt.

Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz drückte es via Twitter so aus: „Man muss solche Äußerungen buchstäblich todernst nehmen.“

AfD-Jugend: Flyer tauchen in Briefkästen auf

Es geht um einen Flyer der „Jungen Alternative“ (JA), der für Entsetzen sorgt. Anfang Januar tauchten die Pamphlete der AfD-Jugendorganisation in vielen Briefkästen in Potsdam auf.

Die Studentin Janny Oestreich hat eines Montagsmorgens einen solchen Flyer aus ihrem Briefkasten gefischt. „Im Pappcontainer lagen zahlreiche weitere Flyer, ich habe meinen dann dazugeworfen“, erzählt sie gegenüber DER WESTEN.

+++ AfD: Wie die Partei immer weiter nach rechts rückt +++

Junge Alternative: „Du kannst gut jagen und entsorgen?“

Vorher hat sie das Pamphlet fotografiert. Ihre Bilder kursieren derzeit in den sozialen Medien, nachdem ein Berliner Journalist sie veröffentlicht hatte:

Foto: Privat/Janny Oestreich

Foto: Privat/Janny Oestreich

Überschrieben sind die blauen Flyer mit dem Satz „Werde Teil der Generation Deutschland“, darunter eine Liste von Aufforderungen, wie das nach Ansicht der JA gelingen kann.

Besonders diese Sätze sind schockierend: „Schaff Ordnung! Linke und Gutmenschen gehen dir auf die Nerven? Du bist gern Herr im eigenen Haus? Zeit im Land was zu ändern!“ Noch unangenehmer wird es hier: „Hol dir dein Land zurück! Du kannst gut jagen und entsorgen, hast besondere Talente oder Ideen?"

„Aus meiner Sicht: Ein klarer Aufruf zur Gewalt“

Die rhetorischen Fragen kann man als Anspielungen auf zwei umstrittene Äußerungen von AfD-Fraktionsschef Alexander Gauland verstehen.

-------------

AfD: Junge Alternative

Die Jugendorganisation der AfD wurde 2013 gegründet

Der Verfassungsschutz hat sie als Verdachtsfall eingestuft

Die JA gilt als migrations- und islamfeindlich

Laut eigenen Angaben hat die JA mehr als 1600 Mitglieder

-------------

Er hatte 2017 angekündigt: „Wir werden Frau Merkel jagen“. Und über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, sagt Gauland: „Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.“

+++ WDR: Sender macht sich zum Weichei der Republik – ein Kommentar +++

Man kann den Flyer auch noch direkter als Aufruf zur Gewalt verstehen, wie das zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer (CDU) macht: „Aus meiner Sicht: Ein klarer Aufruf zur Gewalt. Widerlich“, schreibt er bei Twitter.

„Hol dir dein Land zurück...

Du kannst gut jagen und entsorgen...“



- so wirbt die @JA_Deutschland um neue Mitglieder.



Aus meiner Sicht: Ein klarer Aufruf zur Gewalt. Widerlich. #noAfD #AfDgehoertnichtzuDeutschland @BfV_Bund



Foto via @ennolenze pic.twitter.com/SwFpymsBQ7 — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) January 25, 2020

Neu sind die Flyer allerdings wohl nicht. „Dies ist ein alter Flyer der Jungen Alternative aus dem Jahre 2018, der noch vom alten Bundesvorstand freigegeben worden ist“, teilt Vadim Derksen, Vorsitzender der Jungen Alternative in Berlin, gegenüber DER WESTEN mit. „Es gibt einen neuen Bundesvorstand und es fand vergangenes Jahr ein Rebranding statt, was man unschwer am neuen Logo erkennen kann.“

+++ Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde: „Hört auf, immer mit den ostdeutschen Wählern zu schimpfen“ +++

AfD-Jugend-Flyer ist nicht neu

Die Flyer seien längst entsorgt worden - offenbar aber bei weitem nicht alle. Warum sich die Junge Alternative entschieden hat, den umstrittenen Flyer zu entsorgen, beantwortet Derksen so: „Er war veraltet“. Von neuerlichen Verteilaktionen wisse er jedenfalls nichts.

Die Junge Alternative Brandenburg war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.