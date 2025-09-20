Neue AfD-Jugend schlägt noch radikaleren Kurs ein – „Grundgesetz weg“

Nach der Auflösung der „Jungen Alternative“ (JA) plant die AfD, im November 2025 eine neue Jugendorganisation zu gründen. Die Parteispitze will dabei laut offiziellen eigenen Angaben mehr Kontrolle ausüben. Hintergrund ist, dass die „Junge Alternative“ als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde und damit ein Risiko für die AfD darstellte. Nun können Mitglieder der neuen Organisation ausschließlich aus der AfD kommen.

Doch Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ zeigen, dass die Richtung der Jugendbewegung weiterhin rechtsradikal bleibt.

Insider: Neue Organisation könnte noch radikaler werden

Im November will die AfD bei einem Gründungskonvent in Gießen die neue Jugendorganisation offiziell ins Leben rufen. Dort sollen auch Name und Logo beschlossen werden. Ins Gespräch gebracht wurden Bezeichnungen wie „Patriotische Jugend“ oder „Deutschland-Jugend.“ Ein Insider warnte jedoch im Gespräch mit „Kontraste“, dass die neue Organisation noch radikaler werden könnte als die bereits aufgelöste Junge Alternative.

Bei einem Info-Abend der früheren JA in Köln sprach ein Teilnehmer unverblümt: „Wir müssen unser Grundgesetz weg machen und uns eine eigene Verfassung geben. Aktuell sind wir von den Amerikanern besetzt.“ Widerspruch blieb aus, und die Organisatoren griffen nicht ein.

Höcke übt Einfluss aus – sogar junge Ex-Neonazis können Mitglied werden

Laut „Kontraste“ versuchen rechtsextreme Kreise der AfD, ihren Einfluss auf die neue Struktur zu sichern. Führende Figuren wie Björn Höcke in Thüringen oder Matthias Helferich in Nordrhein-Westfalen gelten als wichtige Akteure für den Nachwuchs. Besonders besorgniserregend sind Fälle wie jener des 26-jährigen Dennis Busch, der zuvor in neonazistischen Kreisen aktiv war und in die AfD aufgenommen wurde.

Ein zentrales Thema der AfD-Jugend bleibt die sogenannte Remigration. Diese Debatte rückte 2023 ins Licht der Kritik, als bekannt wurde, dass bei einem Potsdamer Treffen mit AfD-Politikern auch über die Abschiebung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund gesprochen wurde. Bei einem Jugendabend in Buttstädt sprach sich die ehemalige JA-Chefin Thüringens, Carolin Lichtenheld laut ARD dafür aus, die Diskussion über Abschiebungen auch auf deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund auszudehnen.

