AfD in NRW blamiert sich völlig: Peinlicher Patzer bei Einladung von Höcke

Die AfD hat einen turbulenten Bundestagspartei im niederrheinischen Kalkar (NRW) mit einer heftigen Richtungsdebatte hinter sich.

Kurz darauf leistete sich nun der NRW-Landesverband der AfD zudem noch einen ziemlich peinlichen Patzer.

AfD in NRW: Peinlichkeit bei Höcke-Einladung

In einer E-Mail verkündet der Landesverband, dass der Landessprecher der AfD in Thüringen, Partei-Rechtsaußen Höcke, zusammen mit NRW-Landeschef Rüdiger Lucassen nach Höxter kommt.

+++ Bundestag: RTL-Reporterin macht im Gebäude sonderbare Entdeckung +++

----------

Mehr über Björn Höcke (AfD):

Er ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen

Zuvor war er als Oberstudienrat Gymnasiallehrer für Sport und Geschichte in Hessen.

Höcke gehört dem national-völkischem Parteiflügel an und ist auch innerhalb der Partei umstritten.

Laut dem Verwaltungsgericht Meiningen darf der AfD-Politiker als Faschist bezeichnet werden.

Der 48-Jährige Politiker ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

----------

+++ Donald Trump: Wahlbeauftragter liest ihm deutlich die Leviten – „Jemand wird getötet werden“ +++

Dort wird er am 5. Dezember auf Einladung des Kreisverbandes in Höxter sprechen. Schaut man sich den Text der E-Mail aber genauer an, dann fällt ein recht peinlicher Patzer auf.

AfD in NRW hat wohl zu viel „heute show" (ZDF) geschaut

+++ Friedrich Merz: US-Zeitschrift schreibt über ihn – und kommt zu einem üblen Urteil +++

Aus Björn Höcke wurde nämlich Bernd – genauso macht sich die „heute show" seit Jahren über ihn lustig. Angefangen hatte alles im März 2015, als die „Thüringer Allgemeine" Höcke versehentlich den falschen Vornamen gab. Weil Höcke sich darüber empörte, machte sich Oliver Welke daraus einen Spaß und Bernd Höcke wurde zum Running Gag der ZDF-Satiresendung. Der falsche Vorname wurde dann mehr und mehr auch von anderen Medien irrtümlich übernommen, sogar in einer Pressemitteilung des Bundestages tauchte er auf.

Bernd kommt nach Höxter, @heuteshow! 😉



(Ja, das ist tatsächlich die offizielle Einladung der @AlternativeNRW für den Termin...) pic.twitter.com/8eS6DJP9ab — Westpol (@Westpol) December 2, 2020

Nun also scheint man selbst in der AfD nicht mehr ganz sicher zu sein, ob Björn nicht doch Bernd heißt...

+++ Armin Laschet: „Schäbig und unanständig“ – weil sein Sohn beschuldigt wird, sieht er jetzt rot +++