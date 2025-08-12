AfD-Mann Höcke sorgt für Eklat – radikale Forderung mit NS-Parole

Björn Höcke hat wieder für Schlagzeilen gesorgt: Auf „X“ forderte der AfD-Politiker die Rückkehr der aufgelösten Jungen Alternative (JA) und griff dabei zu einer NS-Parole. Damit stellt er sich offen gegen die neue Parteistrategie, die Eigenmächtigkeiten eindämmen und rechtliche Risiken minimieren soll.

Höcke sorgt mit NS-Parole für neuen Eklat

Am 1. August postete der Thüringer AfD-Landeschef auf „X“, die JA müsse zurückkehren – obwohl die Partei den Nachwuchsverband vor einem halben Jahr nach seiner Einstufung als rechtsextrem aufgelöst hatte. In seinem Beitrag schrieb Höcke: „Jugend muss durch Jugend geführt werden.“ Der Satz stammt aus der NS-Zeit und war Leitspruch der Hitler-Jugend. Höcke erwähnte das nicht, sondern nannte die „Bündische Jugend“ als angebliche Urheberin.

Laut Recherchen zum Buch „Höcke. Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht“ hat der Politiker den Post inzwischen gelöscht. Beobachter vermuten, dass er mögliche juristische Folgen fürchtete. Schon 2024 wurde Höcke zweimal wegen der Verwendung einer SA-Parole zu Geldstrafen verurteilt. Er selbst behauptet, von der historischen Bedeutung nichts gewusst zu haben.

Streit um Jugendorganisation

Im Frühjahr hatte die AfD eine neue Struktur für Mitglieder zwischen 16 und 35 Jahren beschlossen. Damit sollen unkontrollierte Aktionen verhindert und die Verteidigungsstrategie der Partei gestärkt werden. Grund ist die Sorge, dass das JA-Verbot auf die gesamte AfD durchschlagen könnte. Höckes Solo-Trip gefährdet diesen Kurs und dürfte die Parteispitze verärgern.

Im November soll in Gießen der Gründungskongress der neuen Jugendorganisation stattfinden. Politische Beobachter rechnen fest damit, dass Höckes Unterstützer versuchen werden, dort Einfluss zu nehmen.