AfD-Eklat in Goslar: Hier zeigt sich die Zersplitterung der Partei

In Seesen eskalierte bei einem Bürgerdialog des AfD-Kreisverbandes Goslar ein interner Machtkampf. Der Streit im Vorstand wurde öffentlich sichtbar und sogar aufgezeichnet. Zwischendrin wollten einige Beteiligte den Saal sogar verlassen, um hier ihre offene Feindseligkeit zu klären. Das berichtet der Spiegel.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Rente: Pensionierte werden hellhörig! Darum gibt es in den Niederlanden keine Altersarmut +++

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Micha Fehre war extra angereist, um den Konflikt im Kreisvorstand zu moderieren. Als Mitglied des Landesvorstands Hannover sollte er die Lage entspannen, doch seine Bemühungen führten ins Gegenteil. Die Auseinandersetzung brach auf offener Bühne los.

AfD-Zoff zieht weite Kreise

Die Einladung zu offener Kommunikation nutzten die zerstrittenen Mitglieder für gegenseitige Vorwürfe. Kreisvorstand Main Müller erklärte, Teile seines Vorstands hätten ihn „seit Wochen mit gefälschten E-Mails, mit Sprachnachrichten, die zusammengeschnitten wurden“ attackiert. Nach nur neun Minuten drehte man ihm das Mikrofon ab.

Weitere Nachrichten:

Doch die Veranstaltung ging weiter. Dirk Brandes, AfD-Bundestagsabgeordneter und Geschäftsführer der Regionsfraktion Hannover, griff zum Publikumsmikrofon und attackierte Müller scharf. Der Landtagsabgeordnete Omid Najafi schrie: „Halt du die Fresse“ und forderte Müller auf, mit ihm vor die Tür zu kommen.

YouTuber hält Auseinandersetzung fest

Die Streithähne ließen sich durch die laufenden Videoaufnahmen eines YouTubers nicht irritieren. Im Gegenteil, sie forderten den anwesenden YouTuber auf, alles zu dokumentieren. Damit legten sie die Spaltung des Kreisvorstandes für alle sichtbar offen und verstärkten die Eskalation zusätzlich.

Das Publikum zeigte sich schockiert. Ein Besucher sagte: „Ich bin das erste Mal bei einer AfD-Veranstaltung. Wie wollen Sie denn Mitglieder gewinnen, wenn Sie sich selbst nicht einig sind?“