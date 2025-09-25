AfD-Schatz in Millionenhöhe – Rechts-Partei zettelt Erb-Streit an

Die AfD steht wegen einer millionenschweren Erbschaft erneut im Fokus. Der Erfinder Reiner Strangfeld vermachte der Partei sein Vermögen, darunter 107 Kilogramm Gold. Doch die Erbschaft ist heftig umstritten: Verwandte des Verstorbenen fechten das Testament an und vermuten Unregelmäßigkeiten. Währenddessen hat die AfD das Gold wohl ins Finanzparadies Liechtenstein geschafft, fernab der EU.

AfD und die Millionen-Erbschaft

Die AfD hat ein Vermögen von fast elf Millionen Euro geerbt. Dieses stammt aus dem Nachlass des Erfinders Reiner Strangfeld, der mit einer innovativen Toilettenspülung reich wurde. Strangfeld beging 2018 Suizid und vermachte dem AfD-Bundesverband 61 Goldbarren, Münzen, Immobilien und andere Werte.

++Auch interessant: Anti-AfD-Front in Duisburg und Gelsenkirchen – jetzt schließen ausgerechnet sie sich zusammen ++

Als Strangfeld die Partei zur Alleinerbin erklärte, war er schwer psychisch krank. Seine Angehörigen halten ihn für nicht testierfähig und fechten das Testament an. Die AfD will den Schatz jedoch nicht hergeben und betont, alles sei rechtmäßig. Alice Weidel und Tino Chrupalla sehen keinen Grund, das Erbe zurückzugeben.

Partei brachte Gold wohl nach Liechtenstein

Für Aufsehen sorgt ein Goldtransport ins Ausland. Laut „Spiegel“ brachte die AfD im Mai 2022 insgesamt 107 Kilogramm Gold nach Liechtenstein. Die Behörden vermuten, dass dies der Strangfeld-Erbschaft entstammt. Die Partei äußert sich dazu nicht. Schatzmeister Carsten Hütter erklärte nur: „Kein Kommentar.“ Journalisten und Strangfelds Verwandte fragen sich, ob die AfD den Schatz vor möglichen gerichtlichen Entscheidungen oder einem Parteiverbot schützen will.

Mehr News:

Strangfelds Verwandte kämpfen weiterhin vor Gericht. Eine Großcousine hat beantragt, der AfD bis zum Urteil den Zugriff auf das Erbe zu entziehen. Die AfD sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Ein psychiatrisches Gutachten zu Strangfelds Geisteszustand steht noch aus. Fest steht, dass diese Erbschaft für die AfD Fluch und Segen zugleich ist. Der Goldschatz sorgt für finanziellen Spielraum, wirft aber Fragen über Transparenz, Moral und mögliche Konsequenzen auf. Die rechtlichen und politischen Debatten rund um Strangfelds Vermächtnis werden sicher noch lange andauern.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.