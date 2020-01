AfD-Fraktion wird immer kleiner: Das hat gravierende Folgen – zur Freude einer anderen Partei

Die AfD-Fraktion im Bundestag schrumpft.

Mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Verena Hartmann ist ein weiteres Mitglied aus der Partei und aus der Fraktion ausgetreten.

AfD: Bundestagsabgeordnete tritt aus - „Rechtsextreme Strömung“

Ihre Begründung: Die wachsende Macht des rechtsnationalen „Flügels“ in der AfD. „Der Flügel will die AfD voll und ganz übernehmen, da es sich mit diesem "Etikett" mehr erreichen lässt, als mit dem adäquateren NPD-Label“, schrieb die künftig fraktionslose Abgeordnete am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite.

„Diejenigen, die sich gegen diese rechtsextreme Strömung wehren, werden gnadenlos aus der Partei gedrängt“, fügte sie hinzu.

Wer sich dem „Flügel“ nicht unterwerfe, dem drohe die „politische Demontage“, beklagte Hartmann. Auch in die Fraktion würden diese Grabenkämpfe hineingetragen.

AfD - „Der Flügel“

Der AfD-"Flügel" gilt als rechtsextrem

Bekannte Vertreter: Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz

Der Verfassungsschutz stuft den Zusammenschluss als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus ein

Fraktionschefin Alice Weidel nannte das reflexartig „Quatsch“ und ihr Kollege Alexander Gauland wunderte sich: „Ich sehe überhaupt keine Grabenkämpfe in der Fraktion.“

Grabenkämpfe in der AfD? Gibt es nicht, glaubt AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Foto: dpa

Das erstaunt insofern, als Verena Hartmann bereits die fünfte Bundestagsabgeordnete in der Legislaturperiode ist, die der Partei den Rücken kehrt - mit der Begründung, die AfD werde zu rechtslastig.

AfD: Grabenkämpfe und Angst vor Mobbing

Frauke Petry machte im September 2017 den Anfang, ihr folgte der AfD-Abgeordnete Mario Mieruch. Im Dezember 2018 gingen dann Uwe Kammann und anschließend der Leipziger Bundespolizist Lars Herrmann. Herrmann begründete seinen Partei- und Fraktionsaustritt mit dem Erstarken des rechtsextremen Flügels seit dem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig.

Verena Hartmann tritt aus der AfD aus. Foto: dpa

Selbst in den Kreisverbänden gibt es Angst vor Grabenkämpfen - und das schon vor dem Parteitag. Aus NRW-Verbänden etwa hört man von Mobbing-Attacken, von Kampagnen und Intrigen gegen Vorstände, die durch rechte Flügelanhänger ersetzt werden sollen. Die Mitglieder erzählen das nur anonym, sie wollen keinesfalls erkannt werden. Die Angst vor den Rechten in den eigenen Reihen ist zu groß.

Verena Hartmann schrieb über ihren Austritt: „Als wir in den Bundestag einzogen, kamen wir aus der Mitte der Gesellschaft“. Der Bundesparteitag im Dezember 2019 habe ihr dann aber gezeigt, dass es der „Flügel“ inzwischen „bis an die Spitze der Partei geschafft“ habe. Dies sei durch „neue Bündnisse, die vor einem Jahr unvorstellbar waren“, geschehen.

Hartmann war im Bundestag unter anderem mit Angehörigen der sächsischen Landesgruppe der AfD-Fraktion aneinandergeraten. Sie verließ Sachsen und schloss sich später dem Landesverband der AfD in Berlin an, wo sie zuletzt dem Vorstand des Bezirksverbandes Berlin-Pankow angehörte.

Andreas Kalbitz ist einer der prominenten Vertreter des AfD-"Flügels". Foto: Peter Sieben

AfD-Fraktion im Bundestag schrumpft

Die AfD-Fraktion schrumpft nun auf 89 Mitglieder - das hat Konsequenzen. Denn mit dem Austritt Hartmanns verliert die AfD-Fraktion im Bundestag Redezeit. Davon profitiert wiederum die CDU/CSU. Nach Informationen der Bundestagsverwaltung stehen der AfD in Debatten mit 60 Minuten Länge künftig 7 statt 8 Minuten zu, der CDU/CSU dafür 21 statt 20 Minuten.

In 90-minütigen Debatten sinkt die AfD-Redezeit von 12 auf 11 Minuten, die der CDU/CSU steigt von 31 auf 32 Minuten. Die Redezeit richtet sich nach der Größe der Fraktionen. Geprüft wird derzeit noch, ob der Austritt Hartmanns auch Auswirkungen auf die Zahl der AfD-Sitze in den Ausschüssen des Bundestags hat. (pen, dpa)