Experten packen aus: DAS steht hinter dem AfD-Erfolg

Die AfD ist der Union in allen Umfragen auf den Fersen. Forscher haben dafür eine einfache Erklärung. Mehr dazu in der Galerie.
Wenn am Sonntag die Bundestagswahl wäre… würde die AfD die Unionsparteien CDU und CSU höchstwahrscheinlich überholen oder zumindest den gleichen Stimmenanteil erzielen. Über die Ursachen für den Aufschwung der Alternative für Deutschland wird viel spekuliert: Die Vermutungen reichen vom Vertrauensverlust bei den Regierungsparteien bis hin zum weltweiten “Rechtsruck”. Doch die Experten sehen im Erfolg der größten Oppositionspartei ein allgemeines Phänomen.