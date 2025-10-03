  1. DerWesten.de
  3. Experten packen aus: DAS steht hinter dem AfD-Erfolg

Experten packen aus: DAS steht hinter dem AfD-Erfolg

von Yury Malakhov

Die AfD ist der Union in allen Umfragen auf den Fersen. Forscher haben dafür eine einfache Erklärung. Mehr dazu in der Galerie.

Reden Wir Drüber: Ist die AfD ein Familienkiller?

Wenn am Sonntag die Bundestagswahl wäre… würde die AfD die Unionsparteien CDU und CSU höchstwahrscheinlich überholen oder zumindest den gleichen Stimmenanteil erzielen. Über die Ursachen für den Aufschwung der Alternative für Deutschland wird viel spekuliert: Die Vermutungen reichen vom Vertrauensverlust bei den Regierungsparteien bis hin zum weltweiten “Rechtsruck”. Doch die Experten sehen im Erfolg der größten Oppositionspartei ein allgemeines Phänomen.

Damit erklären die Experten das Umfragehoch der AfD

So weit vorne ist inzwischen die AfD
Laut den jüngsten Umfragen zur Bundestagswahl hat die AfD mit 26 Prozent den bislang höchsten Wert erzielt und ist nun mit der Union (ebenfalls 26 Prozent) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Foto: imago/Lars Berg
Nach Wahlen kommt im Regelfall ein Umfragetief
Kai Arzheimer, Professor für politische Soziologie an der Universität Mainz, erklärt den Erfolg der AfD damit, dass Regierungsparteien nach Wahlen normalerweise immer an Beliebtheit verlieren. „Die Stimmung ist bei den Anhängern der Regierungsparteien schon seit dem Wahltag nicht besonders gut“, so Arzheimer. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Aktuelle Regierung fällt immer in Ungnade
Die steigende Unbeliebtheit der Regierungsparteien spielt in der Regel Oppositionsparteien wie der AfD in die Hände. Seit 2002 erlebt der wichtigste Oppositionsführer üblicherweise in den ersten 7 Monaten nach der Wahl hohe Zustimmungswerte. Foto: IMAGO/BeckerBredel
Normalisierung der AfD
Laut Anna-Sophie Heinze, Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier, erklärt sich der Aufschwung der AfD auch dadurch, dass die Partei zunehmend politisch sowie gesellschaftlich normalisiert wird. Immer mehr Menschen trauen sich, ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Foto: IMAGO/Frank Sorge
Medien und andere Parteien verschaffen der AfD weiteren Erfolg
“Wenn andere Parteien zunehmend Themen und Positionen der AfD übernehmen – etwa im Bereich Migration – dann stärkt das tendenziell das ‚Original‘“, erläutert Anna-Sophie Heinze auf Anfrage der “Süddeutschen Zeitung”. Foto: IMAGO/Emmanuele Contini
Trotzdem: keine endgültige Prognose möglich
Die nächste Bundestagswahl findet 2029 statt, während das Berliner Abgeordnetenhaus und vier Landtage im nächsten Jahr gewählt werden. Laut den Experten könnte die Stimmung bis dahin umschwenken. Foto: imago images / Eibner

