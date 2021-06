AfD-Eklat: Widerliche Attacke auf Manuel Neuer

Ein ehemaliger Abgeordneter der AfD ist durch eine widerliche Aktion aufgefallen.

Eigentlich drehte sich Samstagabend alles um das Fußballspiel zwischen Deutschland und Portugal bei der EM. Doch einem AfD-Politiker passte ein Umstand ganz und gar nicht. Er ließ sich zu einem mehr als fragwürdigen Tweet hinreißen.

AfD: Ein Politiker der Partei hat eine unfassbaren Tweet gepostet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Spicker / Team 2

AfD Eklat: Politiker mit mehr als fragwürdiger Aktion

Grundsätzlich sollte jeder Deutsche, der es mit der Fußball-Nationalmannschaft hält, am Samstag zufrieden gewesen sein. Nach einem 0:1 Rückstand konnte diese das Spiel gegen Portugal doch noch mit 4:2 gewinnen und die drei wichtigen Punkte bei der EM einfahren.

Das ist die AfD:

Die Alternative für Deutschland wurde 2013 als EU-skeptische und rechtsliberale Partei gegründet.

Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist die Partei ideologisch immer weiter nach rechtsaußen gerückt.

Im Jahr 2017 gelang der AfD der Einzug in den Bundestag.

AfD-Parteivorsitzende sind derzeit Jörg Meuthen und Tino Chrupalla.

Zu den weiteren Spitzenpolitikern der Partei gehören Alice Weidel, Stephan Brandner, Alexander Gauland und Beatrix von Storch.

Doch AfD-Politiker Uwe Jung passte ein Umstand offenbar gar nicht. Dabei ging es nicht mal um das Spiel selbst, sondern um die Spielbekleidung von DFB-Kapitän Manuel Neuer – genauer um die Kapitänsbinde.

AfD Eklat: Widerliche Aktion gegen Manuel Neuer

Die Kapitänsbinde war nämlich besonders. Seit 1969 gilt der Monat Juni als „Pride Month“, in dem die Vielfalt gefeiert und auf Feindlichkeiten gegen die LGBTQ+-Community aufmerksam gemacht wird. In diesem Zusammenhang setzte auch der DFB beziehungsweise Manuel Neuer mit einer Kapitänsbinde in Regenborgenfarben ein klares Zeichen. Bereits gegen Lettland und Frankreich hatte er diese getragen.

Er ist auch nicht der erste Fußballer, der eine solche Kapitänsbinde trägt. Beispielsweise hat der Kapitän des VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga bei jedem Spiel eine solche Kapitänsbinde umgebunden. Uwe Jung passt das bei der Nationalmannschaft offenbar ganz und gar nicht.

Auf Twitter machte er durch eine erschreckende Aussage auf sich aufmerksam. In seinem Tweet hieß es unter anderem: „Neuer trägt eine Schwuch***binde statt unsere Nationalfarben.“

Den Tweet zur Kapitänsbinde habe ich gelöscht. Für den Begriff "Schwuchtelbinde" entschuldige ich mich. Inhaltlich bleibe ich dabei, dass derartige Statements nichts an oder auf dem Trikot der Nationalmannschaft zu suchen haben. Unsere Farben sind schwarz, rot und gold. https://t.co/O1uKevIzdH — Uwe Junge (@UweJunge) June 20, 2021

Der Tweet des ehemaligen AfD-Abgeordneten im Landtag von Rheinland-Pfalz ging schnell viral und sorgte für viel Empörung und Entsetzen. Mittlerweile hat Jung sich erneut zu dem Thema bei Twitter geäußert: „Den Tweet zur Kapitänsbinde habe ich gelöscht. Für den Begriff 'Schwuch***binde' entschuldige ich mich. Inhaltlich bleibe ich dabei, dass derartige Statements nichts an oder auf dem Trikot der Nationalmannschaft zu suchen haben. Unsere Farben sind Schwarz, Rot und Gold.“ (gb)