Nach Lanz-Auftritt: AfD-Krach wegen Chrupalla – Parteikollegen erschüttert

AfD-Chef Tino Chrupalla hat in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ mit ungewöhnlich milden Worten über Russland gesprochen – und damit für mächtig Wirbel gesorgt. Der Politiker zeigte sich erstaunlich entspannt gegenüber Moskau und erklärte, er sehe aktuell keine Gefahr durch Russland für Deutschland. Das berichtet ntv.
Auf die Nachfrage von Markus Lanz, ob er keinen hybriden Krieg wahrnehme, antwortete Chrupalla: Jedes Land könne grundsätzlich eine Gefahr für Deutschland sein. Als Lanz nachhakte und Beispiele nannte, sagte Chrupalla: „Natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein“, und verwies auf die Weigerung Warschaus, einen Verdächtigen der Nord-Stream-Sabotage auszuliefern.
AfD-Chef steht intern in der Kritik
Mit diesen Aussagen brachte Chrupalla selbst Parteifreunde gegen sich auf. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, widersprach entschieden. Er sagte der „Bild“-Zeitung: „Wir sehen jede Woche russische Waffensysteme in Gebieten, wo sie nichts verloren haben.“ Russland zeige keinerlei Bereitschaft zum Frieden, so Lucassen weiter. Für ihn ist klar: Jeder deutsche Politiker müsse Gefahren erkennen und abwehren.
„Über Polen als Gefahr zu reden, hat nichts mit Politik zu tun“, kritisierte Lucassen weiter. Polen sei ein enger Nato-Partner, die Streitkräfte beider Länder arbeiteten eng zusammen. Solche Theorien seien schlicht „abstrus“. Mit Blick auf die Regierungsambitionen der AfD mahnte er: Außenpolitisch müsse die Partei auf ein höheres Niveau kommen und staatspolitische Verantwortung übernehmen.
Auch der AfD-Verteidigungspolitiker Hannes Gnauck schlug in die gleiche Kerbe. Er warnte vor naivem Wunschdenken und sprach von klar erkennbaren russischen Aktivitäten in Europa – darunter Spionage, Sabotage und Desinformation. Eine realistische Sicherheitspolitik brauche nüchterne Analyse, keine Beschwichtigungen.
Es gibt auch Rückendeckung für Chrupalla
Doch Chrupalla bekommt auch Rückendeckung. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf aus Sachsen stellte sich demonstrativ auf seine Seite – und kritisierte stattdessen Co-Parteichefin Alice Weidel. Sie hatte sich zuletzt deutlich distanziert vom Russland-Kurs Chrupallas und eine geplante Reise von AfD-Politikern nach Moskau skeptisch kommentiert: „Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll.“
Moosdorf konterte auf X: „Schade! Ich weiß es.“ Politik dürfe keine Phrase bleiben, man müsse auch mit Gegnern sprechen, um Eskalationen zu verhindern. Das sei, so Moosdorf, eine Lehre aus der deutschen Geschichte.
