Merz und Co. Schuld am AfD-Aufstieg? „Unfähigkeit“

Die Umfragewerte der AfD steigen weiter – und Experten machen Union und SPD mitverantwortlich. Frust über mangelnde Reformen und ungelöste Probleme treiben immer mehr Wähler zur AfD, die in einzelnen Erhebungen bereits stärkste Kraft ist. Ökonomen warnen vor den gefährlichen Folgen dieser Entwicklung und fordern die Regierung zum Handeln auf.

AfD profitiert von Frust über Union und SPD

Ökonomen sehen eine klare Mitverantwortung der Regierungsparteien für die steigenden Umfragewerte der AfD. Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts, betonte gegenüber dem „Handelsblatt“: „Die AfD ist kein Randphänomen mehr, sondern findet Unterstützung bis in die Mitte der Gesellschaft.“ Die Frustration über Union und SPD spiele dabei eine entscheidende Rolle. Laut Marcel Fratzscher, Präsident des DIW, hat die Regierung viel Vertrauen verspielt. „Ihre Unfähigkeit zu grundlegenden Reformen treibt die Menschen zur AfD“, erklärte er der Zeitung.

Die Umfragen spiegeln diese Entwicklung wider: Nach den ersten 100 Tagen der schwarz-roten Koalition glaubte nur ein Drittel der Deutschen, dass Union und SPD gut zusammenarbeiten. Dabei schneidet die AfD in jüngsten Umfragen teilweise sogar besser ab als die etablierten Parteien.

Besonders brisant dürfte die Kommunalwahl in NRW werden, wo die AfD laut Forsa-Chef Manfred Güllner ihre Position stärken könnte. „Eine flächendeckende Verankerung in der Wählerschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslands könnte ihre Westwanderung beschleunigen“, warnte er im „Handelsblatt“.

Ökonomen: Reformen nötig, um AfD zu bremsen

Führende Wirtschaftsexperten betonen, dass dringende Reformen notwendig sind, um die wachsende Unterstützung für die AfD zu bremsen. Clemens Fuest forderte, Fehlentwicklungen wie Überbürokratisierung und eine ineffiziente Energiepolitik anzugehen. Auch in der Migrationspolitik müssten sichtbare Fortschritte her. „Die AfD lebt davon, die Unzufriedenheit der Menschen aufzugreifen“, sagte Fuest.

DIW-Chef Fratzscher sieht den Kurs der AfD als gefährlich. Ihrer Politik der Abschottung und Polarisierung fehle jede wirtschaftliche Perspektive. „Sie würde das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft zerstören und Millionen Arbeitsplätze kosten“, warnte er. Für den Fall, dass die aktuelle Regierung nicht handelt, brachte Fratzscher sogar eine technokratische Expertenregierung ins Spiel. Ein Modell, das Italien und Griechenland in Krisenzeiten bereits genutzt haben.

Mit fünf bevorstehenden Landtagswahlen im Jahr 2026 steht die Bundesregierung unter enormem Druck. Markus Söder bezeichnete die schwarz-rote Koalition bereits als „letzte Patrone der Demokratie“. Union und SPD müssen jetzt liefern, um das Vertrauen der Wähler zurückzuerobern und die AfD in ihre Schranken zu weisen.

