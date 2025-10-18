Mit oder ohne? So gespalten ist die Merz-Partei in der AfD-Frage

Die Union will mit der AfD nichts am Hut haben. Und trotzdem fordern ostdeutsche CDU-Politiker den Abbau der Brandmauer.
Die Union wollte eine Brandmauer gegen die AfD errichten – nun klaffen tiefe Risse in den eigenen Parteireihen. Viele CDU-Politiker – inklusive des Parteivorsitzenden Friedrich Merz – fordern mehr Distanz von der Oppositionspartei. Ihre Parteikollegen finden die Herangehensweise undemokratisch und sprechen sich für die Lockerung der Brandmauer aus. In der Galerie haben wir die unterschiedlichsten Aussagen der Unionspolitiker in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der AfD zusammengefasst.