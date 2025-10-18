  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Mit oder ohne? So gespalten ist die Merz-Partei in der AfD-Frage

Veröffentlicht inPolitik

Mit oder ohne? So gespalten ist die Merz-Partei in der AfD-Frage

von Yury Malakhov

Die Union will mit der AfD nichts am Hut haben. Und trotzdem fordern ostdeutsche CDU-Politiker den Abbau der Brandmauer.

Bröckelt die Brandmauer? So unterschiedlich bewerten CDU-Politiker die Zusammenarbeit mit der AfD.
© IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Christian Spicker

Empörung über neues Logo der AfD-Jugend

Die Union wollte eine Brandmauer gegen die AfD errichten – nun klaffen tiefe Risse in den eigenen Parteireihen. Viele CDU-Politiker – inklusive des Parteivorsitzenden Friedrich Merz – fordern mehr Distanz von der Oppositionspartei. Ihre Parteikollegen finden die Herangehensweise undemokratisch und sprechen sich für die Lockerung der Brandmauer aus. In der Galerie haben wir die unterschiedlichsten Aussagen der Unionspolitiker in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der AfD zusammengefasst.

Schon gelesen? ++Peinlich für die AfD: Bundestag stemmt sich gegen 2 Abgeordnete++

So groß sind die Meinungsunterschiede in der Merz-Partei:

Merz: Die AfD ist der „Hauptgegner“
Der Parteivorsitzende stellt sich entschieden gegen jede Kooperation mit der AfD – auch wenn sie der CDU zugutekäme: „Die immer wieder von der AfD bemühte ›ausgestreckte Hand‹ will uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst“, sagte er der FAZ. „Und deshalb ist die AfD in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner.“ Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Christian Spicker
Bühl: „Kein Grund zur Revision.“
Der Thüringer CDU-Fraktionschef Andreas Bühl findet die Beteiligung der AfD an politischen Entscheidungen hingegen nicht verwerflich: „Wenn ein Gesetz auch Zustimmung von den politischen Rändern findet, ist das kein Grund zur Revision“, sagte er zu BILD. Foto: IMAGO/Karina Hessland
CDU-Vize nennt die AfD „Nazipartei“
Laut CDU-Vize Karl-Josef Laumann seien die „Inhalte und Positionen“ der AfD „unvereinbar … mit den Werten der Christdemokratie und damit auch der CDU“. Er bezeichnete die AfD als „Nazipartei“. Foto: IMAGO/Noah Wedel
Witschas: Die AfD hat „das Recht zur Mitbestimmung“
Der Landrat des Landkreises Bautzen, Udo Witschas, meint: „Demokratisch gewählte Abgeordnete, egal von welcher Partei, haben die Pflicht zur Verantwortung und das Recht zur Mitbestimmung.“ Man solle die AfD in die Pflicht nehmen, statt sie auszugrenzen. Foto: IMAGO/Steffen Unger
CSU-Generalsekretär: „Die AfD ist eine Gefahr für Deutschland“
Dem CSU-Generalsekretär Martin Huber zufolge sei die AfD „geprägt von Kreml-Knechten“ und wolle „raus aus der Nato, raus aus der EU, raus aus dem Euro“. Darum sei sie „eine Gefahr für Deutschland“. Foto: IMAGO/Sven Simon
CDU soll sich über die Brandmauer hinaus wagen
Das Mitglied des Sächsischen Landtags und CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann ist der Meinung, seine Partei müsse „jenseits von allen Brandmauer-Debatten ihre eigene Position finden und dann auch konsequent umsetzen“. Foto: imago images/photothek

Auch lesenswert:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung