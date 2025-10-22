Neue Umfrage: CDU droht massiver Wähler-Exodus bei Zusammenarbeit mit AfD

Viele befürchten, die „Brandmauer“ könne eingerissen werden. Eine neue Umfrage zeigt, dass die CDU unter einer Zusammenarbeit stark leiden würde.
Auf Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Union warten herausfordernde Wochen. In den jüngsten Umfragen war man nicht mehr der Polit-Primus – sondern wurde von der AfD abgelöst. Zusätzlich fliegt dem Parteichef derzeit seine Stadtbild-Aussage um die Ohren. Der Vorwurf von Politikern und Bürgern: Merz nähere sich sukzessive der AfD an. Die „Brandmauer“ wurde von einigen CDU-Politikern aus dem Osten gar infrage gestellt. Eine neue Umfrage zeigt jedoch, dass das Rütteln an jener Mauer eine schlechte Idee ist. Alle Informationen findest du in dieser Bildergalerie.