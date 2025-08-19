„Kein Fußbreit dem Faschismus!“: Klare Ansagen gegen neue Nachwuchsorganisation der AfD

Diesen Herbst bekommt die Landschaft der politischen Jugendverbände frischen Zuwachs. Im November soll es eine neue Nachwuchsorganisation der AfD geben. Die Planung läuft bereits auf Hochtouren: Bei der Gründungsversammlung in Gießen wird über den Vorstand, den Namen und das Logo entschieden.

Die neue AfD-Jugendorganisation wird keineswegs mit offenen Armen empfangen. Laut der Stadtsprecherin von Gießen finden im November mindestens zwei Demonstrationen gegen die Veranstaltung statt. Auch die anderen Jugendverbände sind nicht sonderlich erfreut. Diese Redaktion hat bei verschiedenen Nachwuchsorganisationen nachgefragt!

Fakten über den AfD-Nachwuchs

Die AfD hatte bereits einen Verein für Jugendliche, die Junge Alternative (JA). Aufgrund rechtsradikaler und rassistischer Äußerungen einzelner Mitglieder musste sich die Organisation auflösen, um die Mutterpartei nicht in Mitleidenschaft zu ziehen.

Auf rechtsextreme Positionen in der JA weist auch der Bundesreferent der Jungen Union hin: „Der Nachwuchs der AfD war bislang in Inhalt und Auftreten derart rechtsextrem, dass selbst die AfD die Auflösung anordnen musste, um nicht sicher verboten zu werden.“

Es finden bereits Gespräche darüber statt, wer als Chef der neuen Jugendorganisation antreten soll. Laut Angaben der „Zeit“ soll es der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm werden. Der Verfassungsschutz stufte ihn aufgrund seiner Verbindung zur Identitären Bewegung als rechtsextremistisch ein.

Die ersten Logo-Entwürfe für die AfD-Jugend sorgen bereits für Kritik. „Das hat ein bisschen NS-Ästhetik“, sagte ein anonymer Bundestagsabgeordneter zum neuen Symbol. Dieses zeigt nämlich einen stilisierten Adler, der stark an den Reichsadler aus der NS-Zeit erinnert.

Neuer Name, alte Überzeugungen

Der Parteinachwuchs der Linken und der CDU zeigt sich unbeeindruckt von der Tatsache, dass die AfD bald eine neue Jugendorganisation gründet. „Immerhin verschwinden die ganzen rechten Menschenfeinde der im März aufgelösten Jungen Alternative nicht einfach“, sagt dazu die Vertreterin der Linksjugend [’solid].

Auch die Hoffnung, dass die neue AfD-Jugend sich von ihren rechtsextremen Positionen distanziert und gemäßigter auftritt, ist nicht gegeben. „Wir gehen von starken personellen Kontinuitäten zur vorherigen Nachwuchsorganisation aus“, betont die Sprecherin der Linksjugend [’solid].

Die Junge Union ist ebenfalls der Meinung, ein neues Branding allein könne die rechtsextreme Einstellung der Mitglieder der neuen AfD-Jugend kaum mäßigen: „Die Junge Union geht nicht davon aus, dass sich dies aufgrund einer Namensänderung grundlegend ändert.“

Die Linksjugend [’solid] bezweifelt außerdem sehr stark, dass die AfD ihre neue Nachwuchsorganisation stärker kontrolliert, damit diese nicht dasselbe Schicksal erlebt wie die JA: „Wir gehen nicht davon aus, dass die AfD irgendein Interesse daran hat, ihrem rechten, menschenverachtenden Nachwuchs Grenzen zu setzen, außer vielleicht in der Öffentlichkeit, um schlechte Presse zu vermeiden.“

AfD bekommt Gegenwind – im Bundestag und auf den Straßen

Auf die Frage, welche Forderungen die Linksjugend [’solid] in diesem Zusammenhang an ihre Mutterpartei hätte, gab die Jugendorganisation der Linken eine klare Antwort: „Die Linke muss konsequent antifaschistisch bleiben und sich Demokratiefeinden auch im Parlament entgegenstellen“.

Die Linksjugend [’solid] lehnt ebenfalls jegliche Versuche ab, auf die AfD durch Forderungen einzuwirken: „Forderungen an die AfD zu stellen, würde bedeuten, sie in einem demokratischen Diskurs zu legitimieren, deswegen bleibt unsere einzige Forderung: kein Fußbreit dem Faschismus!“

Die Wahrscheinlichkeit, den Linke-Nachwuchs im November auf einer Demonstration anzutreffen, sei sehr hoch. Laut der Vertreterin werde sie dem Aufkommen neuer AfD-Jugendorganisation auf keinen Fall regungslos entgegensehen: Sie wird „blockieren, demonstrieren, kritisieren und Gegenmacht aufbauen.“