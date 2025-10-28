Rap-Star Capital Bra plötzlich auf AfD-Seite – mit wilder Fake News

Er ist ein Rap-Star mit mehreren Nummer-Eins-Alben: Capital Bra. Jetzt nähert sich der Mann, der in Sibirien zur Welt kam, etwas der AfD an. Eine Aussage von ihm sorgt für Erstaunen – dabei wirft er auch mit einer verdrehten und übertriebenen Behauptung um sich.

Capital Bra und die AfD – eine Behauptung ist falsch

Der deutsche Rapper Capital Bra, mit bürgerlichen Namen Vladyslav Balovatsky, sprach jetzt in einem TikTok-Livestream überraschend positiv über die AfD. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie, IMAGO / Future Image „Ich habe die AfD damals sehr stark kritisiert“, so Capital Bra. Das hat sich zwischenzeitlich offenbar geändert. „Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht“, so der Musiker. Foto: Uli Deck/dpa Weiter sagte er: „Ich habe keinen deutschen Pass, aber 22 deutsche Nummer eins Hits, ich habe vier deutsche Kinder, ich hatte eine deutsche Frau und ich bekomme trotzdem keinen deutschen Pass, obwohl ich in sehr großen Summen Steuern zahle.“ Foto: IMAGO/Rene Traut Dann behauptete Capital Bra: „Auf einmal kommen Leute her, die wohnen einen Monat hier und bekommen den deutschen Pass sofort. Das ist unfair!“ Foto: IMAGO/BREUEL-BILD Diese Darstellung von Capital Bra ist extrem übertrieben – und damit falsch. Die Ampel -Regierung hatte zwischenzeitlich bei besonderen Integrationsleistungen (hervorragende Deutschkenntnisse auf C1-Niveau, exzellente berufliche oder schulische Leistungen, ehrenamtliches Engagement) eine Einbürgerung schon nach drei Jahren eingeführt. Foto: IMAGO/Sven Simon Die schwarz-rote Bundesregierung hat diese Turbo-Einbürgerung mittlerweile wieder abgeschafft. Jetzt kann man frühestens nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland einen deutschen Pass beantragen. Die Merz-Union hatte zuvor die Ampel-Regelung als Entwertung der Staatsbürgerschaft kritisiert. Foto: imago images/Christian Ohde Der Deutschrapper Capital Bra wurde 1994 in Sibirien geboren und kam mit 7 Jahren nach Berlin. Seitdem kam er mehrfach mit der Polizei in Berührung. In seiner Jugend rutschte er in die Kleinkriminalität ab, dealte er mit Drogen, er war verhaltensauffällig und gewalttätig. Als Erwachsener verlor er bislang zweimal den Führerschein wegen Raserei. So wurde er 2020 erwischt, als er mit 100 km/h statt erlaubten 50 km/h unterwegs war. Foto: IMAGO/Berlinfoto Das deutsche Recht verlangt für die Einbürgerung, dass man unbescholten sein muss (erweitertes Führungszeugnis). Insofern könnten auch theoretisch die Taten aus der Vergangenheit eine Rolle spielen, warum Capital Bra noch keinen deutschen Pass bekommen hat. Foto: IMAGO/Eibner

