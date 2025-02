AfD plötzlich nicht auf Stimmzettel? Netzgerücht zur Bundestagswahl macht die Runde

Zur Bundestagswahl machen viele Menschen ihr Kreuz bereits per Briefwahl. Doch Videos, die gerade im Netz kursieren, sorgen jetzt für Verwirrung. Denn auf den Wahlunterlagen könne man nicht die AfD ankreuzen. Schnell kam aber heraus, die Stimmzettel sind gefälscht.

Fehlt die AfD auf den Stimmzetteln?

Auf der Plattform X sind aktuell Videos im Umlauf, die gefälschte Wahlzettel zeigen. Die Clips sollen den Eindruck vermitteln, dass man auf den Wahlunterlagen für den Wahlbezirk 151 in Leipzig nicht sein Kreuz für die AfD setzen könne. Die Stadt Leipzig warnt aber nun, dass es sich um gefälschte Stimmzettel handelt.

So schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite: „Mit einer offenbar gezielten Kampagne wird derzeit versucht, den Bundestagswahlkampf in Leipzig zu beeinflussen. Auf den Videos entsteht der Eindruck, dass im Leipziger Wahlbezirk 151 der Bewerber der AfD fehlt und dass dort auch keine Zweitstimme bei der Partei gesetzt werden kann.“

Die in den Videos gezeigten Stimmzettel sind manipulierte Wahlunterlagen, die zur Bundestagswahl für Desinformation sorgen sollen. Wie die Stadt weiter angibt, können „entsprechende Fehldrucke von städtischer Seite aufgrund verschiedener Faktoren ausgeschlossen werden. Unter anderem wurden alle jetzt vorliegenden Leipziger Stimmzettel in einer Charge produziert“.

Politiker Kriegel aus Position gestrichen

Auf den echten Wahlzetteln steht an erster Stelle der Wahlkreiskandidaten der Name des AfD-Politikers Christian Kriegel. Auf den gefälschten Videos hingegen fehlt sein Name an der eigentlichen Position. Ein vermeintlicher Wähler kommentiert die Bilder im Clip verwundert.

Wie das Newsportal „t-online“ berichtet, bestätigt auch ein Sprecher der Stadt Leipzig: „Es handelt sich um Fälschungen“. Das belegen dazu einige Merkmale an den vermeintlichen Stimmzetteln. Am Aufbau ist erkennbar, dass die Briefwahlzettel nicht einmal echt sind. Wie die Stadt weiter angibt, prüft sie zusätzlich rechtliche Schritte.

Lars Wienand auf X: „Auf X werden gerade Videos verbreitet, für die Wahlzettel gefälscht worden sind. Es sind nicht mal Briefwahl-Stimmen. Auf den echten Wahlzetteln fehlt die AfD nicht.