Bundestag stemmt sich gegen AfD-Mitarbeiter: „Zwingend erforderlich“

Nach einer routinemäßigen Sicherheitsprüfung verweigerte der Bundestag mehreren Mitarbeitern von AfD-Abgeordneten die Hausausweise. Die Verwaltung befürchtete, dass diese Ausweise für verfassungsfeindliche Zwecke missbraucht werden könnten. Auch Zugangsrechte zu den IT-Systemen wurden eingeschränkt. Nachfragen ergaben, dass nur Angestellte der AfD betroffen waren. Das berichtet der Evangelische Pressedienst.

Ein Sprecher der AfD-Fraktion erklärte, dass drei Mitarbeiter keinen Hausausweis erhalten hätten. Zusätzlich habe ein weiterer Angestellter den Zugang zu IT-Systemen des Bundestages verloren. Die AfD geriet in der Vergangenheit wiederholt wegen rechtsextremer Mitarbeiter in die Schlagzeilen und sieht sich nun erneut in der Defensive.

AfD-Mitarbeiter erhalten keinen Zugang: „Sicherheitskritische Erkenntnisse“

Genauere Informationen nannte die Fraktion nicht. Der Sprecher verwies darauf, dass Abgeordnete selbst über die Einstellung persönlicher Mitarbeiter entscheiden. Auch die Bundestagsverwaltung hielt sich bedeckt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner betonte jedoch: „Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer Anträge zwingend erforderlich.“

Andere Fraktionen stellten klar, dass sie nicht betroffen seien. Vertreterinnen der Linken und der Grünen erklärten, es gebe keinerlei Hinweise auf verweigerte Ausweise oder entzogene IT-Zugänge in ihren Reihen. Die AfD ist damit die einzige Partei im Bundestag, deren Mitarbeiter die Überprüfung nicht bestanden.

Auch CDU/CSU und SPD meldeten keine vergleichbaren Fälle. Die AfD-Fraktion erfuhr nach eigenen Angaben am Dienstag (16. September) von der Entscheidung.

