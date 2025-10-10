Peinlich für die AfD: Bundestag stemmt sich gegen 2 Abgeordnete

Die AfD schafft es nicht in ruhige Fahrwasser. Zwar hat man in einigen Sonntagsfragen die Spitzenposition erklommen, doch auf individueller Ebene gibt es immer wieder massive Störgeräusche. So auch jetzt! Der Bundestag hat die Immunität von gleich zwei Abgeordneten aufgehoben. Um wen es geht und was vorgefallen ist, erfährst du in dieser Fotostrecke.

Obwohl die AfD in einigen Sonntagsfragen sehr gut dasteht, dominiert aktuell die Unruhe. Grund ist eine Abstimmung vom zurückliegenden Donnerstag (09. Oktober) im Bundestag. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Die Abgeordneten von Union, SPD, Grünen und Linken stimmten dafür, die Immunität von zwei AfD-Politikern aufzuheben. Damit können nun strafrechtliche Ermittlungen gegen zwei führende Mitglieder der Rechtsaußen-Partei eingeleitet werden. Das berichtet die Bild. Foto: IMAGO/Andreas Gora Betroffen ist zum einen AfD-Politiker Stephan Brandner (59), der zugleich der Bundesvize seiner Partei ist. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Gegen den stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Stephan Brandner besteht der Verdacht, die Journalistin Ann-Katrin Müller (38) vom „Spiegel“ als „Faschistin“ bezeichnet zu haben. Beide Parteien befinden sich seit mehr als einem Jahr in einem juristischen Verfahren. Foto: IMAGO/Future Image Wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera. Zudem ist vor dem Kammergericht Berlin eine Zivilklage anhängig. Bereits in einem früheren Verfahren war die Immunität Brandners in diesem Zusammenhang aufgehoben worden. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Auch gegen Matthias Moosdorf wird ermittelt. Nach Angaben eines AfD-Fraktionssprechers soll der als russlandfreundlich bekannte Cellist vor etwa zweieinhalb Jahren in einem Nebenraum des Reichstagsgebäudes den Hitlergruß gezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft geht dem Vorwurf nach. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Moosdorf gilt als russlandfreundlich – eine Haltung, die selbst innerhalb der eigenen Partei auf Kritik stößt. Seine Tätigkeit als Honorarprofessor an der Moskauer Gnessin-Musikhochschule hatte dort bereits für Irritationen und deutliche Missbilligung gesorgt. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Das Engagement führte schließlich dazu, dass Moosdorf innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion als außenpolitischer Sprecher faktisch entmachtet und durch den Weidel-Vertrauten Markus Frohnmaier (34) ersetzt wurde. Während Brandner den Vorwurf als „lächerlich“ zurückweist, äußert sich Moosdorf bisher nicht zu den Ermittlungen. Foto: IMAGO/Metodi Popow

