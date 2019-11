AfD-Bundesparteitag: DAS ist die neue Spitze! Über diesen Kandidaten lacht der ganze Saal

Beim Bundesparteitag in Braunschweig hat die AfD ihre neue Spitze gewählt. Jörg Meuthen hat es in den Bundesvorstand geschafft.

Braunschweig. Mit Spannung war die Wahl der neuen Parteiführung auf dem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig erwartet worden.

Am Samstag um 17.40 Uhr stand fest: Die neuen Bundessprecher sind der wiedergewählte Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Ihre Stellvertreter sind Alice Weidel und Stephan Brandner.

Doch bei der ersten Wahlrunde zum ersten Bundessprecher stand auch Wolfgang Gedeon zur Wahl.

Der alte Bundessprecher Alexander Gauland und sein Nachfolger Tino Chrupalla. Foto: Matthias Biesel

AfD-Bundesparteitag: Buh-Rufe und Pfiffe gegen Gedeon

Schon bei seiner Nominierung kassiert er Buh-Rufe und Pfiffe. Gedeon selbst bezeichnet sich anschließend in seiner Bewerbungsrede selbst als „AfD in der AfD“.

Zu diesem Zeitpunkt hatten zahlreiche Mitglieder bereits den Saal verlassen, andere drehten Gedeon demonstrativ den Rücken zu und zeigten die Rote Abstimmungskarte.

Die Rede von Wolfgang Gedeon beim AfD-Bundesparteitag sorgte für Empörung im Saal. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Gedeon kritisiert Parteiführung

Darauf lässt Gedeon massiv Kritik an der Parteiführung ab. Er meint in Richtung Jörg Meuthen und Alice Weidel: „Der Bundesvorstand hat keine Fehler gemacht, er führt uns in die falsche Richtung.“

In einer wirren Rede fährt er fort, dass die Partei seit drei Jahren ein Parteiausschussverfahren gegen ihn forciere.

„Schämen Sie sich nicht?“

Gedeon gilt als Antisemit, er hält das Leugnen des Holocausts als legitime Meinungsäußerung. Eine Position, die vielen in der AfD deutlich zu weit geht. Das machen sie auch deutlich, als ihm die Delegierten Fragen stellen dürfen.

Ein Mitglied greift ihn an: „Was meinen sie, das Gesicht der Partei zu sein? Schämen Sie sich nicht? “Als einer der Mitglieder ihn auffordert, endlich aus der Partei auszutreten, wird es laut im Saal.

Letztlich erhielt Gedeon 22 Stimmen. Der Verfassungsschutz wird ganz genau hinschauen, wer sich als Fürsprecher des Verfassungsfeinds offenbart hat.