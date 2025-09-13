Söder alarmiert: AfD in Bayern mit neuem Rekord

Laut aktuellen Umfragen verändert sich die politische Stimmung in Bayern deutlich. Besonders die AfD legt spürbar zu, während die Regierungsparteien verlieren. Die CSU hält ihr Wahlergebnis von 2023, doch die Freien Wähler rutschen in der Wählergunst ab.

Das Institut Forsa sieht die AfD bei 19 Prozent. Damit erzielt sie ihren bislang höchsten gemessenen Wert im Freistaat. Die Umfrage, beauftragt von der „Süddeutschen Zeitung“, basiert auf Antworten von 1.012 Befragten zwischen dem 1. und 10. September.

CSU in Bayern mit leichtem Minus

Die CSU erreicht 37 Prozent, exakt wie bei der Landtagswahl 2023. Die AfD hatte damals 14,6 Prozent erzielt. Die Freien Wähler verlieren deutlich, sinken auf 10 Prozent und bleiben damit weit unter ihrem Ergebnis von 15,8 Prozent. Trotz allem hätte die aktuelle Koalition noch eine knappe Mehrheit.

Drittstärkste Kraft bleiben die Grünen mit 15 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl 2023 mit 14,4 Prozent legen sie leicht zu. Damit festigen sie ihre Rolle als verlässliche Größe neben CSU und AfD, auch wenn ihr Zuwachs eher bescheiden bleibt.

Für die SPD setzt sich die Negativserie fort. Mit 8 Prozent unterschreitet sie sogar ihr bisher schlechtestes Ergebnis von 8,4 Prozent. Die FDP bleibt mit 2 Prozent chancenlos. Überraschend verbessert sich die Linke auf 5 Prozent, nachdem sie 2023 lediglich 1,5 Prozent erreicht hatte.

AfD mit kontinuierlichem Aufschwung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt auf nur 1 Prozent. Damit spielt es in Bayern derzeit kaum eine Rolle. Die Umfragewerte zeigen insgesamt eine Verschiebung zugunsten der AfD und einen Einbruch bei kleineren Parteien, die traditionell schwächer aufgestellt sind.

Frühere Umfragen sahen die CSU noch stabil über 40 Prozent. Doch seit 2023 verliert sie kontinuierlich an Stärke. Bereits im Oktober 2024 verortete eine Insa-Umfrage die AfD bei 18 Prozent. Der aktuelle Trend bestätigt, dass die Partei in Bayern weiterhin stark zulegt.

